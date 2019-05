Buurman moordverdachte Thijs H.: 'Hij ging zaterdag helemaal door het lint'

Moordverdachte Thijs H. bij een hardloopwedstrijd in Brunssum | Foto via MY LAPS

Moordverdachte Thijs H. (27) ging afgelopen zaterdagmiddag helemaal door het lint. Hij trapte zijn badkamerdeur in, in zijn huis op de Hooikade in Den Haag, vertelt zijn buurman Arnold donderdag, die in hetzelfde pand woont. 'Hij was helemaal verwilderd, ik dacht dat hij dronken was.' Volgens de buurman was Thijs H. zijn sleutels kwijt.

Arnold schat dat het ergens tussen drie en vier uur 's middags gebeurd moet zijn. 'Ik hoorde een paar klappen en dacht dat het de wasmachine was'. Rond die tijd zaterdag wordt de moord gepleegd op een 56-jarige vrouw die haar honden uitlaat in de Scheveningse Bosjes. Voorbijgangers vinden haar lichaam rond tien over half vier.

H. woont pas twee weken in het huis op de Hooikade in het centrum van Den Haag, aldus zijn buurman. Woensdagavond is hij aangehouden in Limburg, in verband met drie moorden. Op de Brunssummerheide en in het Scheveningse Bos. 'Ik heb hem maar twee keer gesproken', vertelt Arnold. Het eerste contact verloopt normaal, beschrijft hij. 'Ik dacht: het is gewoon een studentje dat in Den Haag komt wonen.'



Geschrokken

'Ik ben blij dat ik normaal gereageerd heb.' Arnold is donderdagochtend best geschrokken. Woensdagavond valt de politie binnen in zijn huis. 'Ik moest op mijn kamer blijven. Later hoorde ik dat het iets met de moorden te maken had.'

Het pand op de Hooikade is donderdagochtend nog altijd afgesloten met politielint. Weinig mensen in de straat lijken H. te kennen. Een jonge vrouw die uit het pand komt en haar fiets pakt wil niks vertellen. 'Ik heb nogal een stressvolle nacht achter de rug', zegt ze in het Engels. De politie is tot even na één uur 's nachts bezig geweest met sporenonderzoek in het huis.



Best wel creepy

Ook een vrouw die een paar huizen verderop woont, kent H. niet. 'Ik woon hier pas twee weken'. Ze was thuis woensdagavond maar heeft niks gemerkt van de doorzoekingen. 'Ik vind het best wel creepy, eigenlijk.' Op de begane grond van het doorzochte pand zit een restaurant. De eigenaar kan niks vertellen. Hij heeft weinig contact met de bewoners, vertelt hij.

