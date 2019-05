Voormalig werkgever Thijs H. geschokt: 'Hij is zeker geen seriemoordenaar'

'Hij was ongelooflijk goed en een van de besten', schetst zijn oude baas, die anoniem wil blijven. 'Hij heeft een jaar bij ons gewerkt.' H. werkte parttime als data-analist bij het bedrijf. 'Thijs was zeer gedreven, lief, sociaal en stil. Hij werkte heel hard, was zeker niet op zichzelf en kwam ook op de barbecues en feestjes die we organiseerden.'

Het werk combineerde H. met studies in Leiden en Delft. 'In oktober vorig jaar heb ik hem gebeld of hij weer voor me wilde werken', vertelt de voormalige werkgever. 'Hij zei dat hij dat niet wilde, omdat hij cum laude wilde afstuderen.'



Ongeluk

Verder kwam Thijs vaak in Limburg om bij zijn ouders op bezoek te gaan, zegt de man. 'Ook vertelde hij dat hij een ernstig auto-ongeluk zou hebben gehad in de zomer van 2018.' Volgens zijn oude baas vertelde Thijs dat hij daarbij zelf gewond raakte en dat er ook andere slachtoffers waren gevallen.

De politie startte woensdagavond een klopjacht op de 27-jarige H. uit Den Haag. Niet veel later werd hij in Zuid-Limburg aangehouden. H. wordt ervan verdacht een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes te hebben gedood. En ook zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van een man en een vrouw op de Brunssummerheide in Limburg, zeggen de politie en het Openbaar Ministerie.

LEES OOK: