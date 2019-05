ZZ Leiden is thuisvoordeel kwijt na verlies in halve finale play-offs

Het leek een gewonnen wedstrijd, maar voor de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden is hun eerste halvefinaleduel in de play-offs toch uitgelopen op een verliespartij. Regerend landskampioen Donar knokte zich donderdagavond in de Vijf Meihal terug vanuit geslagen positie: 76-77.

ZZ Leiden zette de Groningers in het eerste kwart op acht punten achterstand. Die lijn trok de thuisploeg door tot aan het rustsignaal (47-39). De wedstrijd kantelde daarna in het derde kwart, met als gevolg dat Donar een voorsprong van 61-57 nam. In de laatste periode leek ZZ Leiden orde op zaken te stellen, maar in de slotminuten ging het alsnog mis.

Wedstrijd twee is zaterdagavond in Groningen. Aanstaande dinsdag treffen beide teams elkaar opnieuw in Leiden. In de andere halve finale was New Heroes/Den Bosch donderdag met 63-89 te sterk voor Landstede Zwolle.



