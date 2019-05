Thijs H. werd behandeld in een ggz-instelling

Drievoudig moordverdachte Thijs H. (27) uit Den Haag is of was in behandeling bij psychiatrische instelling Mondriaan in Maastricht. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond gezegd.

Mondriaan zelf wilde eerder donderdag hierover niets zeggen, hangende het politie-onderzoek. Thijs H. zou de avond van de twee moorden op de Brunssummerheide in de ggz-instelling hebben doorgebracht, maar het OM bevestigt dat niet.

De woordvoerder van het OM zei nog dat H. volgende week zal worden voorgeleid. Wanneer precies, kon hij nog niet zeggen. H. zit momenteel in volledige beperking. Dat wil zeggen dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat, die evenals de politie niets naar buiten mag brengen over de zaak. H. werd woensdagavond aangehouden in Limburg, in verband met drie moorden, op de Brunssummerheide bij Heerlen en in het Scheveningse Bos.



Gesteldheid labiel

Een oud-werkgever van H. typeert hem als een ambitieuze jongen, die niet meer voor hem wilde werken omdat hij cum laude zou willen afstuderen. H. maakte zijn opleiding niet af en volgens zijn Linkedin-profiel had hij ook geen werk meer. Na april 2018 is er online niets meer over hem te vinden. Volgens de politie is zijn geestelijke gesteldheid labiel.

De buurman van H. vertelde donderdag dat H., die in hetzelfde pand woont, afgelopen zaterdagmiddag helemaal door het lint ging. 'Hij trapte zijn badkamerdeur in. Hij was helemaal verwilderd, ik dacht dat hij dronken was.'

