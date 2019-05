Gijzeling in bestelbusje: celstraffen geëist

Twee mannen met bivakmuts gijzelden het slachtoffer op 21 juli vorig jaar driekwartier in zijn bus, terwijl ze zijn bankrekening wilden plunderen. 'Ze hadden het slachtoffer zorgvuldig uitgekozen', zei de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. 'Ze wisten dat hij onlangs een flink geldbedrag uitgekeerd had gekregen.' De man uit Boskoop had vanwege een scooterongeval een schadebedrag gekregen van een verzekeringsbedrijf, en dat verhaal had zich verspreid in het dorp en de omgeving.

Volgens de aanklaagster heeft Fatih O. het slachtoffer met een pistool tegen zijn hoofd in de bus gedwongen. Hij zou daarna op een geleend brommertje naar Waddinxveen zijn gereden, om met de geroofde bankpas van het slachtoffer uit Boskoop te pinnen. De 17-jarige Nicolei V. hield intussen het slachtoffer in de bus in bedwang, zo denkt de officier van justitie.



'Geen grapjes, anders snij ik je open'

'Geen grapjes, anders snij ik je open', zou hij tegen het slachtoffer hebben gezegd. De 22-jarige Jamal O. zou onderwijl hebben geprobeerd om via internetbankieren geld van de rekening van de Boskoper weg te sluizen. Dat ging via de mobiele telefoon van het slachtoffer, die hij van de overvallers ook moest afstaan. Het wegsluizen van het geld lukte echter niet.

De zaak tegen V. werd donderdag achter gesloten deuren behandeld, vanwege zijn minderjarige leeftijd. Fatih O. en Jamal O. ontkenden bij de rechtbank dat ze bij de overval betrokken waren. Het bewijs van het OM tegen de verdachten is voor een belangrijk deel gebaseerd op onderling telefoonverkeer. Volgens hun advocaten is dat onvoldoende voor een veroordeling.



Vrijgelaten uit voorarrest

Jamal O. is inmiddels vrijgelaten uit voorarrest, ondanks de verdenking van het OM tegen hem. Fatih O. zit nog wel vast. Volgens zijn advocaat was hij op het tijdstip van de overval niet in Boskoop, maar in Gouda.

Bovendien was het slachtoffer naar eigen zeggen door twee donkere mannen overvallen. O. voldoet als Turkse man niet aan dat profiel, aldus de raadsman. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.