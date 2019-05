Puzzelen als de Romeinen; Archeon krijgt visgraatvloer met mozaïek versiering

Het Archeon in Alphen aan den Rijn bestaat dit jaar 25 jaar. En dat is de reden voor een feestje en een cadeau. De Vereniging Vrienden van Archeon heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de reconstructie van een Coriovallum, een prachtige visgraatvloer met deels mozaïek versiering zoals de Romeinen dat destijds in Nederland bouwden.

Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, onthult vrijdag het jubileumgeschenk in aanwezigheid van onder anderen de Alphense burgemeester Liesbeth Spies. In Archeon Museumpark staan 43 reconstructies van gebouwen, hutten en boerderijen die vroeger in Nederland hebben gestaan. De Vereniging Vrienden van Archeon met ruim 400 leden is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de vele vrijwilligers die in het museumpark actief zijn.

Het park werd in 1994 geopend. Het lag toen op een zeer groot terrein in Alphen en was ambitieus opgezet. Drie jaar later was het park failliet. Het park maakte een doorstart, maar werd veel kleiner na de verkoop van grond. Daarna was het een succesverhaal. Zo werd het park in 2013 derde bij de verkiezing van leukste museum voor kinderen.

LEES OOK: Archeon mag uitbreiden, zoektocht naar resterende miljoenen begint