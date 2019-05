Oproep: achtergebleven dochter zoekt twee mannen die haar moeder kenden

Op 8-jarige leeftijd krijgt een meisje het tragische nieuws dat haar 39-jarige moeder zichzelf van het leven heeft beroofd. Dat meisje genaamd Mirjam van Biemen, tegenwoordig iets ouder dan haar moeder werd, doet nu via Adres Onbekend een oproep om twee personen te vinden die haar moeder kenden. Zij zou graag in contact komen met Karel Strik en Peter Paans, die in de Wassenaarse Ursula Kliniek haar moeder Rieneke Eringa hebben gekend.

In 1983 heeft Rieneke Eringa nog één dag te gaan in de Wassenaarse Ursula Kliniek voordat ze daar ontslagen zou worden. Dat ontslag komt er niet, want ze maakt een eind aan haar leven. Dochter Mirjam heeft na lange tijd de moed verzameld om de dagboeken van haar moeder te lezen. Om het verhaal nu compleet te krijgen, doet ze een oproep om twee personen te vinden die haar moeder kenden.

Karel Strik bracht enige tijd met moeder Rieneke enige tijd door in de kliniek. Peter Paans is een oud sociotherapeut van afdeling A1/2, waar Rieneke destijds verbleef. Hij zou nu mogelijk in Dordrecht wonen.

Aanknopingspunten

* Karel Strik en Peter Paans

* Mirjams moeder Rieneke Eringa zat op de afdeling A1/2

* Zij stierf op 39-jarige leeftijd in 1983

* Peter Paans is een oud sociotherapeut van die afdeling

* Karel was iemand die sfeer kon brengen, grapjes maakte

* Peter Paans zou nu in Dordrecht kunnen wonen.

Adres Onbekend wordt zondag uitgezonden vanaf 12.00 uur op Radio West. Reacties kunnen naar zoeken@adresonbekend.nl of op 0800-3030300.