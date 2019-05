Advocaat kopstuk Caloh Wagoh: 'We staan te trappelen om de kroongetuige te horen'

De advocaten van twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh willen zo snel mogelijk kroongetuige Tony de G. horen. Dat bleek vrijdag in de rechtbank op Schiphol tijdens een voorbereidende zitting, in de omvangrijke zaak. 'Maar de stand van het onderzoek is nog niet zover dat het verhoor spoedig kan aanvangen', aldus de rechter. Ook wil de verdediging dat het Openbaar Ministerie (OM) vaart maakt met onderzoek naar verschillende liquidaties en pogingen daartoe.

'We staan te trappelen om de kroongetuige te horen', zei advocaat Pieter Hoogendam. Hij staat de 48-jarige Delano 'Keylow' R. bij. Die werd eind november aangehouden in Leiden bij een grote politieactie tegen de motorclub. De politie deed toen invallen op 40 plaatsen, onder meer in Leiden, Delft en Den Hoorn. Daar werd ook een clubhuis gesloten.

Justitie ziet R. en medeverdachte Greg R. (71) als opdrachtgevers voor een aantal liquidaties. Onder meer de moorden op Zeki Yumusak in Rotterdam en Jair Wessels in Breukelen, in 2017. Howard K. en kroongetuige De G. zouden ze uitgevoerd hebben.



Liquidatie Wateringseveld

Delano R. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Farid Souhali datzelfde jaar in Den Haag. Zijn auto werd met kogels doorzeefd op een parkeerterrein in Wateringseveld. Hij was geen onbekende in het criminele circuit.

Justitie maakte vrijdag meer details bekend over de liquidatie in 2017. Volgens verklaringen van De G. zouden er drie mannen bij betrokken zijn, onder wie het neefje van Delano R., Hij is volgens justitie een lid van straatbende Crips, waar R. de voorman van was.



Aangehouden

Tony de G. zou de uitvoerders op verzoek van R. hebben opgehaald in Delft om hen vervolgens naar het huis van het neefje van R. te brengen in Wassenaar. De G. heeft verklaard dat hij tijdens de autorit het geluid van wapens die tegen elkaar aan kwamen herkende.

De G. heeft de twee van de drie mannen herkend op foto's die de politie hem later toonde. Zij werden afgelopen maand opgepakt voor de liquidatie.



Beschieten huis in Doorn

Naast de moorden was R., volgens justitie ook betrokken bij de beschieting van een huis in Doorn. Kroongetuige De G. heeft verklaard dat hij de opdracht kreeg om een raketwerper op te halen, zodat leden van de bende No Limit Soldiers het huis konden beschieten, als statement naar iemand die naar het buitenland was gevlucht.

Onder meer omdat het wapen weigerde zou Delano R. kroongetuige De G. de volgende dag hebben teruggestuurd om het huis te beschieten met een kalasjnikov.



2020 voor de rechter

Justitie verwacht de zaak in het najaar van 2020 voor de rechter te brengen. Het proces met kroongetuige en verdachte Tony de G. wordt alsmaar groter en omvangrijker, door zijn verklaringen. De G. heeft inmiddels 25 verklaringen afgelegd, elf daarvan zijn aan het dossier toegevoegd.

De verdachten blijven in ieder geval tot de volgende zitting in de cel. De zaak gaat op 18 juli verder.