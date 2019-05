Moeder Jack Middelburg over musical: 'Ik ben heel trots'

'Ik ben heel trots. Hij heeft er alles voor gedaan, voor gelaten en hard gewerkt om te kunnen rijden. Hij had nooit de beste spullen, maar hij presteerde het toch maar. En daar ben ik hartstikke trots op', zegt de moeder van Jack Middelburg, Dien Kersten over de musical die over haar zoon is gemaakt.

Donderdag was de première op het circuit van Assen. Middelburg is een van de beste motorcoureurs die Nederland ooit gekend heeft. De Naaldwijker won in 1980 de TT Assen en in 1981 de GP van Groot-Brittannië op Silverstone. 'Dat het na zoveel jaar nog zo erg leeft onder de mensen, dat snap ik wel eens niet', vertelt Dien.

Drie jaar na zijn overwinning in Assen komt Middelburg om het leven. Bij een inhaalmanoeuvre tijdens een wedstrijd in het Groningse Tolbert op het destijds winterse circuit ging hij onderuit en werd hij aangereden. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar een paar dagen later.



Musical

'Het was fantastisch. Er zijn dingen waar ik het niet mee eens ben, maar dat is logisch. Maar het geheel klopt. De scènes die mij het meest aangrepen waren de scènes met zijn overwinningen. Zoals in Silverstone, grandioos. Dat was de mooiste natuurlijk.'

Ook vriend en oud-motorcoureur Wil Hartog was aanwezig. 'Dit is iets heel bijzonders, dat mijn grote vriend Jack Middelburg zo geëerd wordt. En dan op het TT circuit, ik vind het fantastisch. Dat heeft hij echt verdiend.'

De musical Jumping Jack is nog tot en met 12 mei en van 16 tot en met 19 mei te zien in Assen.