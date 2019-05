'Aanvallend voetbal, veel goals, leuk om naar te kijken: Noordwijk wordt kampioen'

Dit jaar spelen we de Toto bij Omroep West. Vijf prominenten uit de regio voorspellen op hun eigen wijze de voetbalwedstrijden van het weekend. Deze week is het de beurt aan Johan Voskamp die denkt dat ADO zijn laatste competitiewedstrijd wint.

Goededag Johan, het seizoen zit er bijna op. Wat is jou bijgebleven?

'Ajax natuurlijk. Wat die ploeg heeft gepresteerd in Europa, de beker en competitie is ontzettend knap. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet.'

'Ook het Nederlands elftal onder Ronald Koeman is mooi om te volgen. We hebben een mooie nieuwe generatie met leuke talenten. Anderhalf jaar geleden zaten we echt in een dal. Nu staan we er prima voor.'

Laten we dan nu doorgaan naar de toto. Zondag staat Feyenoord - ADO Den Haag op het programma. Maakt ADO een kans?

'Dat wordt gewoon een eentje. Er is een te groot verschil tussen beide ploegen. Daarnaast wil Feyenoord Robin van Persie een mooi afscheid geven. Net zoals Giovanni van Bronckhorst, die ook afscheid neemt van het thuispubliek.'

Dan speelt ADO woensdag tegen Willem II. Pakken ze tegen de Tricolores drie punten.

'Ja, dat denk ik wel. Ze willen het seizoen goed afsluiten voor het thuispubliek. Willem II doet natuurlijk nog wel mee in de strijd om Europees voetbal. Maar uit bij ADO gaan ze verliezen.'

Twee niveaus lager speelt Scheveningen tegen De Treffers. Scheveningen heeft twee punten nodig om veilig te zijn…

'Die pakken ze dan ook. Ze winnen thuis tegen De Treffers. Ze klappen er vol op.'

Het meest spannend is natuurlijk de kampioensstrijd in de derde divisie. Wint Noordwijk thuis van DOVO?

'Die drie punten pakken ze wel. Ik heb het begin dit jaar al gezegd: Noordwijk wordt kampioen. Ze spelen leuk aanvallend voetbal, maken veel goals. Het is leuk om naar te kijken. Ze gaan die titel pakken.'

En Quick Boys, thuis tegen VVOG?

'Quick Boys heeft een relatief makkelijk programma voor de strijd om het kampioenschap. Ik moet natuurlijk wel Aletha nog inhalen in de stand. Dus ik kan geen gekke voorspellingen doen. Vul hier dus maar een overwinning voor Quick Boys in.'

Heb je trouwens nog plannen om je carrière voort te zetten na de zomer?

'Ik weet dat denk ik in juli. Ik ben nog niet helemaal hersteld van mijn blessure. Maar definitief is nog niets. Of het Westlandia wordt? Dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk een thuissituatie waar ik rekening mee moet houden. We gaan het zien.'

