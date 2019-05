Fons Groenendijk werkt aan vernieuwd ADO: 'Selectie van vers bloed voorzien'

In TV West Sport constateert ADO-trainer Fons Groenendijk dat het een wisselvallig jaar is geweest en blikt hij openhartig vooruit op het volgende seizoen. Volgens de coach, die onlangs zijn contract met de Haagse club met twee jaar verlengde, is het tijd voor verversing van de huidige selectie.

'Vergelijk het met een auto, een middenklasser, die goede prestaties levert. Ook als je daarmee voor een servicebeurt naar de garage gaat, is de olie verversen het eerste dat ze doen. En dat is wat we ook moeten doen bij ADO', aldus Groenendijk met gevoel voor beeldspraak.



Versterkingen

'Het is belangrijk om de selectie te voorzien van vers bloed. Er zitten spelers bij die al te lang van mij horen dat ze niet meedoen en zitten in een teleurstelling. Dat moet nooit te lang duren, er moeten nieuwe spelers bij. Daar ben ik heel duidelijk in naar de directie en ze zijn het met me eens.'

Groenendijk maakt er geen geheim van dat er in de zoektocht naar versterkingen vooral gekeken wordt naar de voorhoede, ook omdat rekening wordt gehouden met een vertrek van Sheraldo Becker. 'We willen heel graag dat Sheraldo bij ADO blijft, maar die kans is niet zo groot. Hij is transfervrij en door wat hij heeft laten zien na de winterstop zullen veel clubs hem momenteel volgen.'



Nasser El Khayati

'Ook Nasser El Khayati heeft al aangegeven een stap te willen maken. Ik snap dat, een speler moet ambitie hebben en niet verveeld raken bij een club. Een vertrek bij ADO zou logisch zijn, maar of dat deze zomer lukt is de vraag', aldus Groenendijk, die ook ingaat op zijn weddenschap met Tom Beugelsdijk, de uitschakeling van Ajax in de Champions League en het afscheid van Robin van Persie.

