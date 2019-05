Grafkruis van gesneuvelde vlieger na 79 jaar terug op Militair Erehof

Een bijzondere herdenking van de Slag om Den Haag voor Harm Muis: hij legde vrijdagmiddag symbolisch het originele grafkruis van zijn oom bij het monument op het Militair Erehof in Den Haag. Zijn oom overleed op 10 mei 1940 nadat zijn vliegtuig op het strand van Scheveningen was beschoten. Het grafkruis was jarenlang spoorloos, maar werd na een lange zoektocht door Muis gevonden in het depot van een museum.

Het is precies 79 jaar geleden dat de Duitse troepen Nederland binnenvielen en dat de Slag om Den Haag werd uitgevochten. Ondanks een grote overmacht werd het een nederlaag voor de Duitsers, maar ook de Nederlanders leden grote verliezen. Ruim 160 militairen sneuvelden tijdens de strijd om de stad, de vliegvelden in de buurt en bombardementen op kazernes.

Eén van de slachtoffers is Jan Uytenhoudt, de oom van Harm Muis. Hij moest op de eerste dag van de oorlog met zijn watervliegtuig zorgen voor de evacuatie van hoogwaardigheidsbekleders naar Engeland. 'Vijf vliegtuigen zijn naar Scheveningen gedirigeerd. Nadat hij was geland, kwam hij het strand opgereden met nog draaiende motor. Hij werd direct aangevallen door een Duitse Messerschmitt en daarbij raakte hij gewond en buiten bewustzijn', zegt Muis.



Houten kruis

Samen met zijn eveneens gewonde collega wordt Uytenhoudt naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dezelfde dag nog overlijdt. Zijn lichaam wordt begraven in een verzamelgraf op het Militaire Erehof op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Een collega plaatst er een houten kruis bij met daarop de naam, rang en overlijdensdatum van Uytenhoudt.

'Er stond op een gegeven moment een bos aan kruizen', zegt Muis. 'Die moesten weg omdat er een nieuw monument kwam, met alle namen er op. Mijn tante heeft het kruis toen van de begraafplaats meegenomen naar huis. Ze heeft het korter gemaakt en opgehangen in haar woonkamer. Daar ken ik het van.'



Lange speurtocht

Jaren later gaf de tante van Muis het kruis aan een verzamelaar van spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Muis ging na zijn pensioen op zoek naar het gedenkstuk. 'Mijn tante was al lang overleden, de verzamelaar en zijn vrouw ook. Zijn dochters gaven me de tip dat het weleens in een museum kon zijn.' Na een speurtocht van driekwart jaar kwam het kruis boven water: het bleek in het depot van het Nationaal Militair Museum te liggen.

Vrijdag legde Muis het symbolisch bij het monument op de begraafplaats tijdens de herdenking. 'Het is heel belangrijk dat wij onze vrijheid kunnen vieren. We moeten de mensen die hun leven daarvoor gegeven hebben, intens dankbaar en respectvol benaderen. Daarom zijn herdenkingen belangrijk.' Het grafkruis is binnenkort permanent te zien in de traditiekamer van de Marine Luchtvaartdienst. 'Op die manier kan het verhaal dat erbij hoort, verteld blijven worden.'