‘Het komt goed met Leiden als winkelstad, ondanks leegstand’

Via Mio en Moscow at Sea zijn failliet | Foto: Robbert van Cleef

Door op en rond de Aalmarkt een mooi winkelgebied te maken dacht de gemeente shoppers te trekken. Dat lukt deels ook wel, maar niet in de Catharinasteeg: Via Mio en het daaraan verbonden restaurant Moscow at Sea zijn amper twee jaar na de opening al failliet. De eigenaar heeft geen behoefte aan een reactie voor Omroep West en winkelend publiek tast in het duister over de oorzaak.

'Het verbaast me', zegt een voorbijganger die net geshopt heeft bij de H&M in de Catharinasteeg. 'Het was een hele mooie winkel. Misschien komt het dat het hier een beetje achteraf ligt dat het niet loopt? Ik heb geen idee.'



Tram door Breestraat

De Leidse hoogleraar Ton van Raan adviseerde de gemeente destijds over de herontwikkeling van dit gebied. Hij ziet de verbeteringen, maar is ook kritisch. 'Het is een prachtige steeg geworden, maar het was toch beter geweest als we destijds hadden gekozen voor een tram door de Breestraat', blikt Van Raan terug. 'Die zou er nu voor gezorgd hebben dat er flink wat mensen door Catharinasteeg zouden gaan.' Maar de hoofdoorzaak van de faillissementen is volgens Van Raan toch het online winkelen.

De Leidse wethouder Yvonne van Delft betreurt het failliet van Via Mio. ‘Dat is ontzettend balen voor de medewerkers en voor de steeg’, zegt ze. Ze hoopt nu dat zich snel andere winkels in de steeg vestigen. ‘En we moeten toch de winkels betrekken bij het aantrekkelijk maken van de steeg. En daarnaast moeten we zorgen voor een aantrekkelijke Breestraat zodat mensen echt door de Catharinasteeg heen en weer gaan.’



Veel verbeterd in 10 jaar

Hoogleraar Van Raan is ondanks de moeilijke tijden voor winkels toch optimistisch gestemd over de toekomst van Leiden als winkelstad. 'Leiden is zo’n prachtige stad en de afgelopen 10 jaar is er zoveel zichtbaar verbeterd. Als er een stad is die het gaat redden, dan is het Leiden wel. Daar ben ik van overtuigd.'