'Moordverdachte Thijs H. ontsnapte uit GGZ-instelling Maastricht'

De van drie moorden verdachte Thijs H. is woensdagochtend ontsnapt uit de GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht, waar hij zich dinsdagavond had gemeld. H. kon ontsnappen door de chaos die ontstond na een steekincident in de instelling, waar hij zelf niet bij betrokken was. Vervolgens is hij ruim veertien uur spoorloos geweest, voordat hij woensdagavond werd aangehouden. Dat meldt De Limburger.

De 27-jarige Thijs H. wordt verdacht van de moord op een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes op 4 mei. Ook zou hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man om het leven hebben gebracht op de Brunssumerheide bij Heerlen op 7 mei. Hij meldde zich volgens De Limburger dinsdagmiddag bij Mondriaan in Maastricht en zou de nacht doorgebracht hebben op dezelfde gesloten afdeling als waar de verdachte van het steekincident in de instelling zat.

Bij dat incident raakten twee medewerkers, een cliënt en de verdachte gewond. In de consternatie verdween H. Volgens De Limburger zijn de foto's die de politie woensdag verspreidde gemaakt van bewakingscamera's bij de draaideur van de GGZ-instelling. Het is nog onduidelijk of hij daar iets verteld zou hebben over zijn betrokkenheid bij de drie moorden.



'Bij meerdere instanties aangeklopt'

Het Algemeen Dagblad meldt vrijdag dat H. de afgelopen maanden bij meerdere medische instanties aanklopte. Bronnen zeggen op basis van zijn medisch dossier tegen de krant dat hij zou lijden aan verschillende geestesziekten. Tijdens de moorden zou hij lijden aan een psychose. De afgelopen maanden zou zijn contact met hulpverleners intensiever zijn.

Een politiebron zegt tegen het AD dat H. na zijn arrestatie dusdanig in de war was, dat van een zinnig verhoor vrijwel geen sprake was en dat hij eerst met medicatie tot bedaren moest worden gebracht.

