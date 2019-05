Kiki Bertens naar finale Madrid na zege op Stephens

Bertens had de eerste set na een half uur al binnen, maar Stephens kwam beter in de wedstrijd en nam een voorsprong van 4-2. Bertens repareerde de break direct, maar kreeg bij een 5-4-achterstand wel drie setpunten op een rij tegen. Bertens werkte die weg en had de zege na anderhalf uur binnen. Stephens, de winnaar van de US Open in 2017 en de mondiale nummer 8, besloot het duel met een afzwaaier met de backhand.

Na het laatste punt barstte Bertens in tranen uit toen ze in de richting van haar begeleidingsteam keek. 'Het is ongelooflijk om weer in de finale te staan. Ik bleef maar vechten en ben blij dat ik het in twee sets heb weten af te maken,' zei ze. 'Ik heb geleerd van vorig jaar en ben er klaar voor.'



Finale tegen Halep

De 27-jarige Wateringse speelt zaterdag om 18.30 uur in de finale tegen de Roemeense Simona Halep, die de Zwitserse Belinda Bencic in drie sets versloeg. Vorig jaar trof Bertens Halep ook in de finale van het WTA-toernooi van Cincinnati. Bertens won toen met 2-6 7-6 (6) 6-2 en beleefde daar het voorlopige hoogtepunt uit haar loopbaan.

Bertens heeft in vijf partijen in Madrid pas 27 games afgestaan. Ze versloeg in de vorige rondes achtereenvolgens Katerina Siniakova, Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova (12) en Petra Kvitova (2) in twee sets.