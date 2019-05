Anja Bihlmaier nieuwe chef-dirigent van het Residentie Orkest

De Duitse Anja Bihlmaier is vanaf de zomer van 2021 de chef-dirigent van het Residentie Orkest Den Haag. Ze volgt Nicholas Collon op, die na vijf jaar naar het Finnish Radio Symphony Orchestra vertrekt. Jun Märkl is benoemd tot vaste gastdirigent. Samen met Bihlmaier en vaste gastdirigent Richard Egarr vormt hij over twee jaar het driekoppige dirigententeam van het Haagse symfonieorkest.

'Met Anja Bihlmaier als chef-dirigent en de benoeming van vaste gastdirigent Jun Märkl naast Richard Egarr krijgen we een veelzijdig en gepassioneerd team in huis. Drie dirigenten van internationaal niveau, geweldige artiesten en energieke communicatoren die ideaal bij ons orkest passen. Het is bijzonder dat zij zich aan Den Haag verbinden en samen met ons de spannende fase in het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex ingaan', zegt Sven Arne Tepl, de algemeen en artistiek directeur van het Residentie Orkest.

Bihlmaier geldt als een snel rijzende ster in de internationale dirigentenwereld. Ze was Kapelmeisterin en plaatsvervangende Generalmusikdirektorin bij diverse Duitse operahuizen. Recent dirigeerde ze onder andere het Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Komend seizoen is ze actief in Birmingham, Auckland, Gothenburg, Malmö en Wenen.

