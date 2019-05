Mike de Geer stopt nu definitief bij HBS: 'Over drie weken is het echt klaar'

Het Haagse HBS staat op de rand van degradatie uit de derde divisie zondag en zal volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk uitkomen in de hoofdklasse. En dat ondanks de tijdelijke terugkeer van de al gestopte Mike de Geer. Volgend seizoen spelen op een iets lager niveau ziet De Geer vanwege zijn drukke leven niet zitten. 'Over drie weken is het echt klaar.'

De Geer trok begin maart zijn voetbalschoenen weer aan. Hij wilde HBS helpen om in de derde divisie te blijven, maar zonder het gewenste resultaat, want dit weekend al kan HBS degraderen. Alleen rekenkundig, en met een hoop kunst-en-vliegwerk, zou de ploeg zich eventueel nog kunnen handhaven.

'Het is verschrikkelijk', zegt De Geer. 'Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. Mijn tijdelijke terugkeer heeft ons niet meer dan drie punten opgeleverd. En dat is jammer, omdat we er met z'n allen alles aan gedaan hebben om ons te handhaven.'



Hoofdklasse

Volgend seizoen zal HBS dus uitkomen in de hoofdklasse. Maar voor de 29-jarige De Geer is het uitgesloten dat hij ook volgend seizoen zijn diensten zal aanbieden.

'Volgend seizoen wordt het voor mij hartstikke druk, steek ik nog meer tijd in het trainen van de jeugd. Daarnaast werk ik vier dagen in de week. Voorheen was de hoofdklasse nog regionaal ingedeeld, maar nu met die verre uitwedstrijden ben je op zondag vaak een hele dag kwijt met het spelen van een wedstrijd. Nee, voor mij is het over drie weken weer klaar.'

