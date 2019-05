Politieonderzoek Scheveningse Bosjes levert nieuwe tips op over dood vrouw (56)

Politie vraagt wandelaars in de Scheveningse Bosjes informatie over de vermoorde vrouw

Het passantenonderzoek van de politie in de Scheveningse Bosjes heeft meerdere nieuwe tips opgeleverd. Twaalf agenten spraken zaterdagmiddag mensen aan in het bos in de hoop meer te weten te komen over de gebeurtenissen van vorige week. Toen werd in het bos het lichaam gevonden van een 56-jarige vrouw. In totaal heeft de politie met meer dan honderd personen gesproken.

Vorige week zaterdag werd rond 15.30 uur het lichaam van de vrouw gevonden. Ze liet vaak haar hondjes uit in het bos. Woensdag werd de 27-jarige Thijs H. opgepakt in Limburg. Hij wordt ervan verdacht de vrouw uit Den Haag en twee mensen op de Brunssummerheide te hebben omgebracht.

De politie begon rond 14.00 uur met het onderzoek in de Scheveningse Bosjes omdat het lichaam van de vrouw is gevonden rond 15.40 uur, en ze tussen 14.30 en 15.00 uur pas van huis is gegaan met haar honden. Agenten hoopten door op dezelfde tijd in het bos te zijn, mensen te ontmoeten die er vorige week ook waren en wellicht iets hebben gezien.



Mensen vertellen

Op verschillende plekken in de Scheveningse Bosjes stonden zaterdagmiddag agenten. Vlak bij de plek waar vorige week het lichaam van de 56-jarige vrouw werd gevonden, stond een politiebusje. Er worden bloemen bij een boom neergelegd. Mensen werden aangesproken door agenten. Sommigen hebben kort, anderen hebben lang met de politie gepraat.

Een vrouw met haar man naast haar stond zaterdagmiddag naar de plek te kijken waar de vrouw is gevonden. "Ik heb vorige week twee mensen gezien op deze plek, maar ik dacht er verder niet veel bij toen. Dat is jammer." Haar verhaal heeft ze al eerder doorgegeven naar de politie, maar ze heeft het nu nog eens verteld. Zelf gaat ze liever niet meer wandelen in het bos.



'Nieuwe mensen gesproken'

Dick Goijert van de politie-eenheid Den Haag legt uit dat de politie met het passantenonderzoek onder andere wil achterhalen hoe de verdachte naar het bos is gekomen en welk vervoermiddel hij daarvoor heeft gebruikt. Ook willen ze weten of verdachte H. er vaker is gesignaleerd.

'Er zijn vandaag mensen gesproken die wij nog niet eerder hebben gesproken', aldus Goijert. 'Sommige mensen zijn speciaal naar de Scheveningse Bosjes gekomen om met de politie te praten.' De politie kan niet ingaan op de inhoud van de tips.