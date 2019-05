Kiki Bertens schrijft tennisgeschiedenis met winst in Madrid

Tennisster Kiki Bertens heeft het sterk bezette WTA-toernooi van Madrid op haar naam geschreven. De Wateringse versloeg zaterdag in de finale haar Roemeense tegenstander Simona Halep in twee sets: 6-4, 6-4. Aan het toernooi deed de gehele top-10 van het vrouwentennis mee.

Als komende maandag de nieuwe wereldranglijst wordt opgemaakt, neemt Bertens de vierde plaats in. Nog nooit stond een Nederlandse tennisster zo hoog op die mondiale ranking. Ze overklast met de vierde stek, Betty Stöve. De Rotterdamse stond in 1977 vijfde. De hoogste positie van Bertens op de ranglijst was tot nu toe de zesde plaats.

Het WTA-toernooi van Madrid is, na de vier Grand Slams, één van de grootste tennistoernooien ter wereld. Samen met Indian Wells, Miami en Peking vormt het tennistoernooi in de Spaanse hoofdstad een aparte klasse: de Premier Mandatory. Bertens won niet eerder een toernooi in zo'n hoge categorie. Met de toernooiwinst strijkt Bertens 1,2 miljoen euro op.



Terugknokken

Bertens had het in de eerste set moeite met Halep. De Roemeense nummer drie van de wereld pakte al snel een 4-2 voorsprong. Daarna knokte de Westlandse zich terug en pakte ze vier games achter elkaar: 6-4. Hierdoor kwam ze op een 1-0 voorsprong in sets.

De tweede set ging in het begin gelijk op. Bertens had wat geluk met ballen die op de lijn vielen waar Halep geen antwoord op had. Daardoor kon ze een 3-2 voorsprong in games nemen. Daarna bouwde Bertens haar voorsprong uit tot 6-4, wat haar de tweede set, de overwinning en eindzege opleverde.

Geen set verloren

Opmerkelijk is dat Bertens tijdens het toernooi in Madrid geen set heeft verloren. In totaal gaf ze maar 35 games weg, wat haar prestatie op het Iberisch schiereiland alleen maar knapper maakt. Vorig jaar liet Bertens al zien dat het toernooi in Madrid haar wel ligt. Ze haalde toen ook de finale. Die verloor ze toen in drie sets van de Tsjechische Petra Kvitová.

Bertens versloeg vrijdag in de halve finale Sloane Stephens. Ze had nog nooit eerder van de Amerikaanse nummer acht van de wereld gewonnen tot haar halvefinalepartij. Ze versloeg in de rondes daarvoor achtereenvolgens Katerina Siniakova, Jelena Ostapenko, Anastasija Sevastova (twaalfde van de wereld) en Petra Kvitova (mondiale nummer twee) in twee sets.



Charleston, Seoel en Cincinnati

Het toernooi van Madrid is, na dat van Sint Petersburg, het tweede toernooi dat Bertens in 2019 heeft gewonnen. Haar volgende uitdaging is het winnen van een Grand Slam. Van zaterdag 26 mei tot en met zondag 9 juni staat Roland Garros op het programma. Vorig jaar won Bertens de toernooien van Charleston, Seoel en Cincinnati.

