Politie lost waarschuwingsschot in woning Zoetermeer

De politie heeft zaterdagavond bij een aanhouding in een woning in Zoetermeer een 'waarschuwingsschot' gelost. Een man raakte gewond. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kwam af op een melding over een vechtpartij in een woning aan de Asperenstraat in de wijk Oosterheem. Volgens een woordvoerder van de politie vormde de gewond geraakte en aangehouden man 'de aanleiding van de vechtpartij'.

Onduidelijk is nog waar de ruzie is om ontstaan. Ook is nog niet duidelijk of de man gewond is geraakt door het 'waarschuwingsschot' of door een andere oorzaak. Zondag komt de politie volgens de woordvoerder met meer informatie over het incident.