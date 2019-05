HBS overweegt spelers te betalen: 'Er moet iets gebeuren'

HBS overweegt om in de toekomst spelers te betalen voor het voetballen in het eerste elftal. De club degradeert wellicht zondag al uit de derde divisie zondag en heeft de ambitie om zo snel mogelijk weer op dit niveau terug te keren. 'We zetten nu sterk in op het maatschappelijk ondersteunen van spelers, maar er zal meer moeten gebeuren', zegt bestuurslid Marcel Tjin.

Het is geen geheim dat eerste elftalspelers van HBS geen vergoeding krijgen voor het voetballen. 'Als je kijkt wat er om je heen gebeurt, dan zijn wij denk de enige club die niet betaalt. We hebben maandag een voetbalvergadering, waarin we ons beleidsplan gaan voorleggen aan de leden. En daarin vermelden we ook onze ambities.' Het enige wat HBS haar spelers nu biedt, is een maatschappelijke carrière.

Als HBS degradeert uit de derde divisie zondag, en die kans is vrij groot, dan willen ze in Den Haag zo snel mogelijk weer omhoog. 'We zijn zeker ambitieus. Maar of je ook meteen weer terug komt, dat moet gaan blijken. Dat is ook afhankelijk van het spelersmateriaal. Maar dat we terug willen, is een ding wat zeker is.'

LEES OOK: Mike de Geer stopt nu definitief bij HBS: 'Over drie weken is het echt klaar'