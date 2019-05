ADO Den Haag geeft Feyenoord een koud bad en wint in De Kuip

Dankzij het puntverlies van Willem II tegen FC Emmen (2-3) heeft ADO nog steeds een kleine kans voor de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op de Tilburgers in twee punten, die op de andere concurrent FC Groningen drie punten. Het doelsaldo van FC Groningen is wel veel beter dan dat van de Haagse ploeg. Komende woensdag sluit ADO het seizoen af tegen Willem II.

Van Persie was de gevaarlijkste man aan de zijde van Feyenoord in de eerste helft. De ex-international zag een tweetal schoten naast gaan en ADO-doelman Robert Zwinkels bekwaam redden op een inzet van dichtbij.



Leidenaar treft doel

ADO zette daar enkele snelle aanvallen tegenover via vooral Becker. De vleugelflitser zag een aantal voorzetten weggekopt worden door de Rotterdamse verdediging. Zijn laatste puike voorzet van de eerste helft werd goed ingekopt door Falkenburg. Keeper Kenneth Vermeer redde enorm knap op de inzet van de Leidenaar.

In de daaropvolgende corner was het raak voor de Haagse ploeg. Wederom was het Falkenburg die zijn hoofd tegen de bal kon zetten. Nu was het wel raak: 0-1. Tevens de ruststand in De Kuip.

Voorzet Malone

Na een kwartier spelen in de tweede helft verdubbelde Becker de score. De pijlsnelle aanvaller rondde een knappe voorzet van Dion Malone doeltreffend af. Voor het doelpunt van ADO had Wilfried Kanon al enkele aanvallen van Feyenoord onschadelijk gemaakt.

Van Persie was ook de tweede helft de gevaarlijkste man aan Rotterdamse zijde. De man die afscheid nam van het legioen schoot meermaals van binnen de zestien, maar zag Zwinkels telkens redding brengen. Aan de andere kant waren onder andere Nasser El Khayati, Becker en Tomas Necid dichtbij een Haags doelpunt.



Afscheid Van Persie

De laatste tien minuten stonden in het teken van het afscheid van Van Persie. Beide ploegen creeërden weinig in de slotfase. Er was een scrimmage voor het ADO-doel waar paal en lat redding brachten. Dichterbij kwam Feyenoord niet. Bij de publiekswissel vormden ADO en Feyenoord samen een erehaag voor de vedette. Daarna floot de scheidsrechter af.

0-1 Falkenburg

0-2 Becker

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Malone, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Bakker, Immers, Goossens (27. Necid), Falkenburg (86. Goppel), El Khayati, Becker

Scheidsrechter: Mulder

Gele kaarten: x

Rode kaarten: x