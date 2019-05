Waterpolosters GZC Donk na zenuwslopende wedstrijd kampioen

In de allesbeslissende wedstrijd om het landskampioenschap hebben de waterpolosters van GZC Donk de titel gepakt. Nadat de Goudse ploeg zaterdag met een 10-4 overwinning de stand in de play-offs gelijk trok (1-1), werd Polar Bears een dag later opnieuw verslagen, al waren daar wel strafworpen voor nodig.

Het verschil met de wedstrijd van zaterdag was groot, toen was GZC Donk eigenlijk heer en meester. Zondag keek de ploeg uit Gouda bij rust tegen een 5-3 achterstand aan en bleef het ook in de derde periode op achterstand staan.

Pas in de laatste periode wist GZC Donk weer een keer langszij te komen, maar Polar Bears nam daarna de leiding weer over. Met nog vijftien seconden op de klok wist Donk door een vrije worp van Nomi Stomphorst strafworpen af te dwingen, die uiteindelijk door de ploeg uit Gouda het best genomen werden.

AZC in halve finales

De mannen van AZC hebben zich zaterdag al verzekerd van een plek in de halve finales. In Nijverdal wonnen ze ook hun tweede duel met Het Ravijn: 10-11. Een dag eerder waren ze in Alphen aan den Rijn al met 11-6 te sterk.

Zowel de waterpoloërs van GZC Donk als het Leidse ZVL-1886 komen zondagavond nog in actie. Voor beide ploegen moet er een derde wedstrijd aan te pas komen in hun best-of-3-serie. GZC Donk gaat op bezoek bij Polar Bears, ZVL-1886 kan het in Leiden afmaken tegen ZV De Zaan.

