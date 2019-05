ADO-speler Immers: 'Gebruik gemaakt van dat Van Persie in de schijnwerpers stond.'

Trainer van ADO, Fons Groenendijk, was natuurlijk ook blij met de drie punten. De Leidenaar haalde het afscheid van Van Persie ook even aan en vertelde dat ADO niet als figurant mee wilde doen. 'Je bent sportman, je bent prof. Dan wil je gewoon winnen en dat hebben we goed gedaan. Eerlijk gezegd was het niet onverdiend.'

Ook ging Groenendijk nog even in op de kansen op de playoffs van ADO. 'Het verschil in doelsaldo met FC Groningen is te groot', zei hij daarover. 'Het is niet haalbaar. Nu gaan we woensdag voor het linkkerrijtje.'



Stunt

Tom Beugelsdijk denkt zelfs dat het een regelrechte stunt is als ADO Europees voetbal haalt. 'Als wij de playoffs halen, is dat gekker dan wat er in de Champions League gebeurde afgelopen week', zei hij over de Haagse kans op continentaal voetbal volgend seizoen.

