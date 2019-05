Jeffrey redt levens tijdens brand in Naaldwijk: 'Een bizarre nacht'

'Het was een bizarre nacht, dat kan je wel zeggen ja'. Jeffrey Diepeveen (35) is nog steeds onder de indruk van de grote brand die zaterdag- op zondagnacht uitbrak boven een shoarmazaak aan de Molenstraat in Naaldwijk. Door snel handelen lukt het Jeffrey om verschillende mensen van het dak te halen en daarmee hun levens te redden. 'Er is geen brandweerman die ons niet heeft bedankt.'

Jeffrey is een van de eigenaren van Teejater en Off Piste, twee uitgaansgelegenheden die grenzen aan de shoarmazaak waarboven brand uitbreekt. Terwijl de zaken vol met mensen staan, ruiken Jeffrey en het personeel een brandlucht. In eerste instantie denken ze dat het bij henzelf vandaan komt. 'Er staan zo'n tweehonderd mensen binnen bij ons. We hebben de zaak met het personeel meteen ontruimd', vertelt Jeffrey. 'Uiteindelijk komen we er achter dat dat brandlucht van buiten komt.'

Jeffrey gaat vervolgens het dak op, waar hij tussen dikke rookwolken terecht komt. 'Op het dak tref ik zo'n vijf tot zeven mensen aan, waaronder een kind van tien dagen oud, die daar zo snel mogelijk weg moeten. Gelukkig kunnen we ze via ons pand naar buiten begeleiden.'



Nog drie mensen in nood

Als de eerste mensen van het dak zijn gered, spreekt de zwager van Jeffrey, Aron 's-Gravemade, met de hulpverleners. 'Aron hoort van de brandweer dat er nog drie mensen achter een raam staan. Hij twijfelt geen moment, zet een ladder tegen de gevel aan en slaat een ruit in. Een van de drie mensen achter de ruit bleek de moeder van de tien dagen oude baby te zijn, die ik al had gered. Het is toch ongelofelijk', verzucht Jeffrey.

Uiteindelijk zijn er tijdens de brand vijftien mensen gewond geraakt, waarvan er zeven, waaronder de baby, naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe zij er aan toe zijn is niet duidelijk.



Held van Westland

Ondanks dat Jeffrey zich realiseert dat hij door zijn snelle handelen levens heeft gered en daarom door velen als de held van Westland wordt gezien, blijft hij bescheiden. 'Ik treed niet zo graag op de voorgrond. En bovendien was het zonder ons personeel en vaste klanten echt niet gelukt', zegt Jeffrey. 'Ik vind dat zij een grotere pluim verdienen dan wij. Het liep gewoon als een kogel vannacht, met al die extra handjes hebben we die mensen kunnen redden. Dat wil ik gewoon echt even gezegd hebben.'