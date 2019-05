Buurtbewoners geschrokken van brand in Naaldwijk: 'Ik heb kippenvel'

Terwijl timmerlieden druk bezig zijn met het dichtertimmeren van enkele kapotte ramen, lopen buurtbewoners nog een beetje onwezenlijk rond. De brand in de nacht van zaterdag op zondag boven shoarmazaak in de Molenstraat hakt erin, zeker bij de directe buren van het getroffen pand.

Laura Haasnoot (22) woont met haar moeder in het pand naast de shoarmazaak, op de eerste verdieping. Haasnoot: 'Ik heb kippenvel, want dit had net zo goed ons huis kunnen zijn.' Laura wordt evenals veel andere buurtbewoners na de brand opgevangen in een nabijgelegen uitgaansgelegenheid.

Vrienden weten haar een beetje te kalmeren en ze heeft haar verhaal kunnen doen bij de politie. Vannacht kon Laura onderdak krijgen bij een vriend in Poeldijk. Komende nacht slaapt ze weer thuis, maar of ze zal slapen? 'Ik denkt het niet', zegt ze met een zucht.



Nu net met Moederdag!

De buur aan de andere kant is het Japanse restaurant Fujisan. De zaak heeft flink wat schade en is daarom gesloten. Eigenaresse Linda Zhou: 'We hebben veel waterschade en de computer is kapot. En juist vandaag hadden we heel veel reserveringen vanwege Moederdag' aldus een sippe Zhou.

