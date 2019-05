Van twijfel over carrière tot beste Nederlandse tennisster ooit

Eind 2017 overwoog ze haar racket nog aan de wilgen te hangen. Kiki Bertens voelde zich leeg. Ze was toe aan rust, aan vakantie. Ze wist niet meer of ze verder wilde met toptennis. Uiteindelijk besloot ze dit wel te doen, maar wel de sport wat relaxter te gaan benaderen. Sinds ze dit doet, gaat haar carrière in een rechte lijn omhoog. Michaëlla Krajicek is trots op haar regiogenoot. 'Ze oogt su-per-goed, zowel fysiek als mentaal.'

Haar toernooiwinst in Madrid van afgelopen weekend is een nieuw hoogtepunt in de tennisloopbaan van Bertens. Dankzij deze eindzege stijgt de Wateringse tennisster naar de vierde plaats op de wereldranglijst. Daarmee heeft ze zichzelf de geschiedenisboeken in geslagen, want nog nooit stond een Nederlandse tennisster zo hoog op de wereldranglijst. Die eer was tot nu toe voor de legendarische Betty Stöve, maar die kwam niet verder dan plaats vijf.

'Nummer vier is prachtig!', reageert de Haagse Wimbledon-winnaar/tennislegende Richard Krajicek. Hij kan het weten, want hij bezette jaren geleden ook die positie op de wereldranglijst bij de mannen. Bertens' coach Raemon Sluiter kon een dag na de toernooizege van zijn pupil nog steeds niet veel meer uitbrengen dan 'Wow, Kiki...'



Roland Garros

Zeven jaar geleden schreef Bertens voor het eerst een WTA-toernooi op haar naam, in het Marokkaanse Fez. Dit was de eerste toernooizege van een Nederlandse sinds Michaëlla Krajicek in juni 2006 het WTA-toernooi in Rosmalen won. Een jaar later belandde de Wateringse tennisster voor het eerst in de top vijftig, maar de jaren daarna zakte ze weer wat weg.

Tot 2016. Toen verraste ze vriend en vijand door de finale te bereiken van het grandslamtoernooi van Roland Garros. Daarin was Serena Williams te sterk voor haar, maar haar naam was vanaf dat moment definitief gevestigd. Een week voor Roland Garros was haar goede vorm te zien tijdens het toernooi van Neurenberg, dat ze op haar naam schreef. En na Roland Garros bereikte ze ook de finale in Gstaad, maar die verloor ze. Toch eindigde het jaar in mineur. Bertens verloor vijf toernooien op rij in de eerste ronde. Uit tests bleek dat Bertens oververmoeid was. Daarop nam ze rust.



Vakantie

In 2017 begon Bertens goed, met een kwartfinaleplaats tijdens het toernooi van Hobart. Maar daarna volgde opnieuw een reeks vroege nederlagen. Tot ze eind mei weer succes had op het WTA-toernooi van Neurenberg. In juli won zij vervolgens ook het toernooi van Gstaad.

Daarna liep ze een schouderblessure op en toen ze daarvan hersteld was volgde een nieuwe reeks vroege uitschakelingen. 'Eind 2017 zat ik er best doorheen', gaf Bertens vorig jaar september aan. 'Toen twijfelde ik. Wil ik doorgaan? En zo ja, op welke manier?' Een vakantie bracht uitkomst. 'Toen kon ik in alle rust nadenken. Ik heb het er toen met mijn vriend over gehad. Ik noteerde punten, waar ik me dat jaar aan ging houden. Die heb ik later met Raemon doorgenomen en we hebben het samen verder ingevuld.'



'Tennis is niet gemakkelijk'

'Ik denk dat Reamon een grote rol heeft gespeeld in Kiki's ontwikkeling', analyseert Krajicek. 'Kijk, tennis is niet gemakkelijk. Zeker niet als je in je eentje op de baan staat. Dingen lukken namelijk niet altijd.' Volgens haar was de keus waar de Wateringse tennisster eind 2017 voor stond, 'een zware'. Maar wel een die heel goed heeft uitgepakt. 'Ze ziet er echt supergoed uit. Zowel fysiek als mentaal.'

Als voorbeeld haalt ze de tweede set aan van de halve finale in Madrid tegen Sloane Stephens. 'Ik zag dat ze toen niet lekker in haar vel zat, maar ze werkte bij een 5-4 achterstand in de tweede set drie setpoints op rij weg en kantelde het duel in haar voordeel. Ze heeft echt stappen gezet ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Ieder half jaar heeft zij een stap verder vooruit gemaakt.'



Petje af

Krajicek kon lang niet alle wedstrijden van Bertens in Madrid zien, maar de finale heeft ze wel bekeken. 'Daarin speelde ze fantastisch tennis, echt. En het hele toernooi zonder setverlies, hè. Petje af!' Dat ze dankzij deze eindzege de legendarische Betty Stöve is gepasseerd als beste Nederlandse ooit op de wereldranglijst noemt Krajicek 'bizar'. 'Ik denk dat haar keuze om geen Fed Cup te spelen met het Nederlands team de juiste keuze is geweest. Dit is echt haar beste ondergrond. '

En volgens Krajicek zit er nog veel meer moois voor Bertens in het vat. 'Ze zal na 'Madrid' best mentaal vermoeid zijn. Fysiek misschien ook. Ik denk dat de eerste twee rondes in Rome deze week daardoor wat moeizamer kunnen verlopen. Maar het kan ook zijn dat ze in zo'n flow zit dat ze ook in Rome goede resultaten boekt.'