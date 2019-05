Op een been een halve marathon lopen op de Chinese Muur: 'We zullen het zwaar krijgen'

Een halve marathon op de Chinese Muur lopen is voor bijna iedereen een behoorlijke uitdaging, laat staan als je maar één been hebt. Toch vliegen Rick Geurtsen en MichaelRobbert Brans uit Alphen aan den Rijn deze week naar China om die uitdaging komende zaterdag aan te gaan. Rick draagt tijdens de run een blade, vanwege een onderbeenamputatie na een ongeluk en MichaelRobbert loopt met krukken omdat zijn been is geamputeerd vanwege kanker. 'We wilden wel een uitdaging aangaan.'

Want bij de pakken neerzitten vanwege het verlies van een been, is niet aan Rick en MichaelRobbert besteed. 'Een paar jaar geleden wilden MichealRobbert en ik een extreem evenement organiseren. Ik had een ongeluk gehad, maar had nog geen blade en MichaelRobbert had drie keer kanker gehad', vertelt Rick.

De mannen willen laten zien dat je soms veel meer kan dan je zelf denkt. 'We wilden doelen stellen om verder te komen. Ons niet laten kennen. Na wat inventarisatie zetten we onze zinnen op één van de wereldmarathons. Uiteindelijk bleek dat de Chinese Muur.'



'We zullen het zwaar krijgen'

Inmiddels heeft Rick een blade en daarmee heeft hij al heel wat geoefend. Zo liep hij twee jaar geleden de Obstacle Run tijdens het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen. Daarna deed hij onder meer mee aan de Zevenheuvelenloop en de Dam tot Dam-loop. Ter voorbereiding op de Chinese Muur deden de mannen vorig jaar mee met de 24-uurs MudMasters in Duitsland.

Tijdens de halve marathon in China worden de mannen allebei gesteund door iemand. Klaas Boomsma, broer van Arie Boomsma, loopt met Rick mee over de muur. MichaelRobbert wordt ondersteund door een fysiotherapeute. 'We zullen het daar nog zwaar krijgen', voorspelt Rick. 'Het is er nu zo'n 40 graden en ze verwachten 28 graden in Bejing.'



Mensen inspireren

Bovendien is Rick niet op en top fit. 'Ik heb momenteel last van een runnersknee', legt hij uit. 'Maar ik ga ervoor. Ik wil het absoluut halen. We hadden het ook niet kunnen doen zonder steun van verschillende organisaties en sponsoren. Daar zijn we echt enorm blij mee.'

Met deze run willen de Alphense maatjes andere mensen inspireren om in je leven doelen te stellen. 'Mensen kunnen namelijk vaak meer dan ze zelf denken. Kijk maar naar ons', aldus Rick. 'Met sporten en bewegen groeit je doorzettingsvermogen. Wij doen dit naast ons werk en gezin. We zijn geen professionals, maar welwillende amateurs die anderen willen laten zien dat je meer aankan.'



Meedoen met Rick en MichaelRobbert

Met het lopen van deze marathon halen Rick en MichaelRobbert geen geld op. Het is geen liefdadigheidsdoel. Wel kunnen mensen die geïnteresseerd zijn op afstand meelopen met de mannen via de 'Hardlopen met Evy'-app. In de app zitten drie uitdagingen voor 'Runwithus2'. Een is de 21 kilometer trainen ter voorbereiding op de marathon, maar die is bijna afgelopen. Daarnaast kunnen mensen meedoen met het lopen van de 7817 kilometer, wat gelijk staat aan de vliegafstand van hier naar China.

Alle afstanden van alle mensen die meedoen worden bij elkaar opgeteld om die 7817 kilometer te halen. De mannen laten weten dat de teller inmiddels al op tweehonderd procent staat. Tenslotte is het mogelijk om op de dag van de halve marathon, zaterdag 18 mei, de 21 kilometer met de mannen mee te lopen. Rick: 'Hoe je dat doet maakt niet uit, al ga je wandelen. Het gaat erom dat je lekkerder in je vel zit door te bewegen.'

LEES OOK: Jeroen is niet te stoppen: Loopt kwart marathon na hersenbloeding