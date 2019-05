Met je HTM-fiets lekker door Den Haag crossen

Het openbaar vervoer in Den Haag wordt makkelijker, sneller en leuker. Vanaf woensdag kan je op vijftig plekken in de stad een HTM-fiets pakken. Het eerste of laatste deel van de reis met het openbaar vervoer kan dan worden afgelegd met de fiets, zodat je gemakkelijk en snel op je plek van bestemming komt. Met een speciale app vind je je fiets in de buurt en zie je waar je hem ook weer kan droppen.

Jaap Bierman, directeur van de HTM, is enthousiast over de HTM-fietsen. 'Het is een heel mooi systeem. Met je mobiele telefoon download je een app, waarmee je het slot kunt openen en een fiets of scooter kunt reserveren per half uur of voor een hele dag', vertelt Jaap Bierman.

Het grote voordeel van de HTM-tweewielers is volgens Bierman dat je ze overal in kunt leveren. 'Het mooie is dat je hem op kan pikken op de ene halte en af kan leveren op de andere. Je hoeft hem daarom niet terug te brengen naar waar je hem hebt opgepikt. Dat is een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de OV-fiets.'



Kosten en locaties

Het huren van een HTM-fiets kost een euro per half uur met een maximum van vijf euro per dag. De service betaal je achteraf met creditcard of Ideal. 'Er zijn vijfhonderd fietsen beschikbaar en er zijn vijftig plekken waar je ze kunt oppikken en droppen. Met behulp van onze taxi-collega's repositioneren we die, zodat er altijd genoeg zijn op alle plekken', aldus Bierman. Bovendien zijn er ook nog tweehonderd scooters van Felyx beschikbaar, een bedrijf waar HTM nauw mee samenwerkt.

Bekende locaties zijn bij een aantal van de grote halten, zoals Leyweg, De Savornin Lohmanplein of veelbezochte locaties als Haga Ziekenhuis en Madurodam. HTM werkt nauw samen met Biesieklettes waar de HTM-fiets kan worden gestald of opgehaald zoals de fietsflat Den Haag Centraal, Boulevard en Den Haag Centrum.

LEES OOK: Reizigers van HTM zijn het meest tevreden over hun rit