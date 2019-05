Moeder van slachtoffer artiestenmanager: 'Hij heeft mijn 13-jarige dochter verkracht'

De moeder van Suzan -niet haar echte naam- heeft op het punt gestaan artiestenmanager Paul H. iets aan te doen. 'Hij heeft mijn 13-jarige dochter ontmaagd.' De 37-jarige man uit Zoetermeer zou Suzan vorig jaar hebben verkracht en wordt verdacht van ontucht met een ander meisje van 14 jaar. 'Ik was zo boos. Ik ben naar zijn huis gereden, heb voor de deur gestaan, maar heb me toch bedacht.'

Suzan is er nog niet aan toe om te praten over wat haar vorig jaar is overkomen, maar haar moeder vindt het belangrijk dat het verhaal van haar dochter wordt verteld. 'Deze man mag nooit meer aan het werk als artiestenmanager. Hij misbruikt zijn positie.' Paul H. nam videoclips op voor jonge artiesten, onder meer in samenwerking met een platenlabel in Rijswijk. Hij zit inmiddels bijna een half jaar vast.

'Paul H. sprak Suzan vorig jaar in januari aan bij een winkelcentrum in Zoetermeer. Ze stond daar op haar vriendinnen te wachten. H. vertelde dat hij muziekclips maakte en dat hij haar beroemd kon maken. Ze wisselden gegevens uit en Suzan ging bij hem langs. Die eerste keer gebeurde er nog niks,' vertelt de moeder van het inmiddels 14-jarige meisje.



Gebeld door de politie

Paul H. en Suzan zouden in totaal vijf of zes keer hebben afgesproken bij H. thuis in Zoetermeer. 'Hij heeft haar ontmaagd. Ze heeft me achteraf verteld dat ze het niet wilde, maar hij stopte niet. Nu ziet ze in dat het fout was, dat hij zijn positie heeft misbruikt.' Suzan zegt niks tegen haar moeder over de afspraakjes met H. Pas als haar moeder wordt gebeld door de politie, biecht Suzan op dat ze seks heeft gehad.

'Ik kreeg in november een telefoontje van de zedenpolitie. Het ging over mijn dochter, zeiden ze. Nou, dan staat je wereld op zijn kop. Ik heb gepraat met Suzan en met veel moeite wilde ze aangifte doen. Paul H. had haar beloofd dat ze samen naar Brazilië zouden gaan. Ze heeft hem nog berichtjes gestuurd om hem te waarschuwen dat ze met de politie had gepraat.'



Gezoend en betast

Zo'n twee weken later - begin december- wordt Paul H. opgepakt. Hij wordt verdacht van de verkrachting van Suzan en hij zou zich hebben uitgekleed voor een ander meisje van 14 jaar en haar hebben gezoend en betast. 'Dat andere meisje is naar de politie gestapt. Ze heeft verteld dat ze mijn dochter bij H. voor de deur zag en ze heeft filmpjes gezien van mijn dochter en H. Zo kwam de politie bij ons terecht.'

Met Suzan gaat het nog niet zo goed, vertelt haar moeder. 'Ik rij haar overal naartoe, want ze durft niet meer alleen op pad.' Over de toekomst durft ze nog amper na te denken. 'Straks komt hij vrij en dan gaat hij naar die meiden toe, naar de school waar ze op zitten...'



Eerder veroordeeld

Paul H. werd eerder veroordeeld voor het seksueel uitbuiten van een minderjarig meisje en twee vrouwen. Hij kreeg ruim 6 jaar cel, maar was sinds anderhalf jaar weer vrij. Er hangt hem nog wel een voorwaardelijke celstraf van ruim twee jaar boven het hoofd, vanwege die eerdere veroordeling.

Advocaat Peter Plasman, laat namens Paul H. weten dat de feiten anders liggen. 'Maar H. wil zijn verdediging niet in de media voeren, maar voor de rechtbank,' zegt Plasman. Woensdag moet H. opnieuw voor de rechter verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

De echte namen van moeder en dochter zijn bekend bij de redactie.