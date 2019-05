'VVSB moet niet na gaan denken over welke club het in de nacompetitie wil tegenkomen'

Elke week neemt Omroep West het afgelopen amateurvoetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken nog meer spelen in het (amateur)voetbal. In deze aflevering komt hij terug op het kampioenschap van AFC en spreekt hij zich uit over de clubliefde van spelers voor HBS en Quick.

Willem je was afgelopen weekend bij Scheveningen – De Treffers. Door een 3-0 overwinning verzekerden 'de Schollekoppen' zich van handhaving in de tweede divisie? Is dat een knappe prestatie?

'Heel knap! Ik denk dat Levi Schwiebbe het goed verwoordde, met nagenoeg dezelfde selectie als waarmee ze vorig seizoen via de nacompetitie promoveerden. Na een toch heel erg lastige start dit seizoen, hebben ze zich de tweede seizoenshelft goed herpakt. Een compliment daarvoor, voor de spelers, de technische staf en de trainers. John Blok heeft er een eenheid van gemaakt.'



'Als ze een net zo stabiele eerste seizoenshelft hadden gedraaid als de tweede seizoenshelft, dan waren ze in de middenmoot gekomen. Zelfs bovenaan de middenmoot, denk ik. Dat moeten ze volgend seizoen proberen te voorkomen, dat ze weer een valse start hebben.'

'Ik zeg altijd: als een debutant het het eerste seizoen goed doet, dan is in het tweede seizoen de moeilijkheidsgraad hoger. Er gaat een aantal spelers weg. Brandon Robinson gaat naar Katwijk, Kevin Gomez Nieto gaat naar Quick Boys, Leroy Resodihardjo stopt, dat moet allemaal wel ingevuld worden. Dat zijn wel belangrijke spelers. Aan de andere kant, als je de ontwikkeling van Barry Rog ziet. Die ontwikkelt zich prima. Dus volgend seizoen moeten ze kijken. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.'

'Schwiebbe en Leroy en Tim Peters zijn de dragende spelers en de ervaren jongens. Daar gaat er nu één van weg. Daar moet dus wel wat bij. Maar dat weten ze daar wel.'

VVSB gaat de nacompetitie in. Is dat niet een topprestatie van trainer Eric Meijers?

'Van de hele club. Er zit een heel team omheen. Ook de mensen die Frank Tervoert en Wesley Goeman hebben gehaald verdienen een pluim. Al heeft die laatste niet echt veel gespeeld. Toch denk ik ook dat hij belangrijk is. Het is heel knap. Het is razend knap. Ze waren met twee punten ten dode opgeschreven. En nu is het zaak om zo goed mogelijk die herkansing in te gaan.'

'Die nacompetitiewedstrijden moet je afwachten. Je moet tijdens die wedstrijden vier keer op zijn best zijn. Dat is het verhaal.'

Voor Tommy Bekooij kan het heel raar worden, hij kan in de nacompetitie zijn nieuwe club Quick Boys tegenkomen.

'Daar heb ik inderdaad ook over nagedacht. Dat kan heel raar worden. Ik denk niet dat je moet na gaan denken, die club willen we wel tegenkomen en die club niet. Je moet er gewoon voor zorgen dat je die wedstrijden in vorm bent, scherp bent.'

Barendrecht is gedegradeerd. Had je dat vooraf verwacht?

'Van te voren niet. Maar nadat ik ze twee keer gezien heb, begrijp ik het wel. Zowel onder Albert van der Dussen als Jack van den Berg was het niet goed. Dat zijn wel twee trainers die het klappen van de zweep kennen. Het heeft gewoon met kwaliteit te maken.'

Een niveautje lager. Noordwijk wordt kampioen, neem ik aan?

'Noordwijk wordt kampioen.'

'Ze hebben het hele seizoen nog geen twee keer op rij verloren. Waarom zouden ze dat nu wel doen? Ze hebben een aantal keren veerkracht getoond. De ene week verliezen en daarna weer klinkend winnen.'

'Afgelopen zaterdag heb ik de wedstrijd van Noordwijk meegekregen op mijn koptelefoon. Met uitstekend commentaar van collega Danny van den Bosch. Zo’n achterstand ombuigen naar een overwinning geeft je zoveel kracht.'

'Bij Scheveningen hadden we het over een debutant die het goed doet. Dat is Noordwijk natuurlijk ook. Laten we dat ook niet uit het oog verliezen. Dat is hartstikke knap. Handhaving was in principe genoeg geweest. Dan ga je gedurende de competitie nog een rol van betekenis spelen. Dan sta je enorm lang bovenaan en geef je het niet eens uit handen. Dat is enorm knap.'

Quick Boys moet nu toch via de nacompetitie promoveren?

'Dat zou voor Omroep West enorm goed zijn.'

'Ik vind als je naar de club Quick Boys kijkt, naar de accommodatie, de supporters. Die club hoort gewoon op het hoogste amateurniveau thuis. Maar die nacompetitie heb je niet zomaar gewonnen. Ik begrijp als alles zo blijft dat SV Oss 1920 de tegenstander wordt. Normaal gesproken zou ik zeggen: dat moet kunnen. Maar als je een slechte dag hebt…'

Dan zou het mooi zijn dat Ter Leede de plaats van Quick Boys inneemt in de derde divisie?

'Dat zou stuivertje wisselen worden. Ze staan weer bovenaan. Ze kunnen zaterdag kampioen worden, of die week erna. Dat is ook knap. Henk Wisman moet vaak met beperkte middelen werken. Jeugd noodgedwongen inpassen. Daar leren ze wel van.'

'Het zou prachtig zijn als Ter Leede erbij komt. Ooit hadden we een hoofdklasse met zeven à acht teams uit het West-gebied. Als er nu twee bijkomen in de tweede divisie en niemand gaat eruit, dan ga je al die kant uit. Mooi als dan FC Lisse en Ter Leede in de derde divisie een rol van betekenis gaan spelen, al mag je dat niet van Ter Leede verwachten.'

'De opvolger van Wisman, Stefan Roodakkers, kent ook wel het klappen van de zweep. Maar is minder ervaren. Met alle respect voor hem. Hij is nieuw bij de club, zijn eerste jaar, hij moet dan toch gaan zoeken. Voor Ter Leede is het een aderlating dat Henk vertrekt.'

Je wilde nog even terugkomen op AFC

'Ja, ik heb berichtjes gehad dat niet alleen Jack van Gelder verantwoordelijk is voor het halen van spelers. Bob Duis en Jeroen Braad hebben uiteindelijk de onderhandelingen gedaan en de mensen benaderd. Van Gelder heeft geen officiële functie bij AFC, maar wel veel belangrijke telefoontjes gepleegd. Het komt erop neer dat er meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor het succes van AFC.'

'Ik zag Jack in een interview terug en hij was ontroerd. Hij moest aan zijn vader denken. Dat was voor mij zo herkenbaar, die momenten heb ik ook gehad. En zal ik nog wel hebben. Mijn vader is er ook al lang niet meer. Het kampioenschap van AFC is dus voor Jack en zijn overleden vader een bijzonder moment. Dan heb je zoiets van: was je er maar bij. Dat was heel herkenbaar voor mij. Het ontroerde mij. Om een voorbeeld te geven: ik had het bij de cd-presentatie van mijn jongste zoon en de diploma-uitreiking van mijn oudste zoon. En bij de geboorte van mijn kleinkinderen, dat zouden dus zijn achterkleinkinderen zijn geweest.'



HBS gedegradeerd.

'HBS gaat er nu alles aan doen om een heel sterk team te krijgen. Om in elk geval een rol van betekenis te spelen in de hoofdklasse. Ricardo Samoender keert terug van SteDeCo.'

'Maandagavond is er een vergadering over het belonen van het spelen. Wat ze in ieder geval al doen, is veel op maatschappelijk gebied voor de spelers. Dat soort dingen. Daar blijven ze mee doorgaan.'

'Ze zijn ervan overtuigd dat ze een rol van betekenis gaan spelen. Binnen een jaar terug zou het mooiste zijn, maar zo makkelijk is dat niet.'

'Ik vind het wel mooi dat ik Mike de Geer in een quote bij Herman Nanninga zei: dit was het, ik doe het echt volgend seizoen niet meer. Maar tijdens het interview blijft hij wel in de we-vorm praten.'

'Dat zie je bij Quick ook. Jongen kunnen sportief hogerop of ergens anders geld verdienen en verlaten de club, maar keren altijd terug. Tjeerd Westdijk die nu bij Noordwijk speelt. Bij Quick heb je Sijbren Bartlema die bij Noordwijk heeft gespeeld. En natuurlijk oud-ADO-speler Kai van Hese, die na zijn profcarrière terugkeerde bij Quick en Gerald Sandel die weer naar HBS ging. Dat zijn echte clubjongens.'

En de eredivisie. Ajax de terechte kampioen?

'Ajax is de terechte kampioen. Dat lijkt mij duidelijk. Goed gedaan na die domper van afgelopen woensdag en die snelle 1-0 achterstand tegen FC Utrecht. Daarna toch weer simpel winnen, dat is goed. PSV laat het zelf liggen in Alkmaar.'

'ADO heeft een prima resultaat geboekt tegen Feyenoord. Die club nam afscheid van Van Persie en Van Bronckhorst. Wat indruk op mij maakte was de speech van Van Brockhorst. Die bedankte zijn oma, zijn moeder, zijn vrouw. Hij betrok iedereen erbij, dat was mooi om te zien.'

Verder nog iets, Willem?

'Het zit de Haagse sport-fotograaf Hans Willink de laatste jaren niet mee met zijn gezondheid. Die wil ik veel sterkte wensen. Hans kwam ik dertig jaar geleden al tegen op Houtrust.'

