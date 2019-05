Stille tocht voor vermoorde vrouw: 'Ze verdient het'

Er komt een stille tocht voor de vrouw die op 4 mei werd vermoord in de Scheveningse Bosjes. Een aantal hondenuitlaters wil de 56-jarige Etsuko zaterdagmiddag herdenken in het bos waar ze werd omgebracht. 'Deze vrouw was zo lief voor haar gehandicapte hond Max, ze verdient een stille tocht,' zegt een van de organisatoren, die niet met haar naam in de media wil.

De dood van de Japanse vrouw heeft haar enorm aangegrepen, daarom kwam ze op het idee voor een stille tocht. 'Ze was geen vriendin of kennis van me, maar in het bos zijn we allemaal familie van elkaar. Ik loop daar al tien jaar met mijn herder met een heupprothese. We hadden wel eens een praatje, want haar hond was ook gehandicapt.'

De 56-jarige vrouw werd op 4 mei dood gevonden in de Scheveningse Bosjes waar ze dagelijks haar twee honden uitliet. Haar hond Max had verlamde achterpoten en liep met een looprekje. Vorige week werd de 27-jarige Thijs H. uit Den Haag aangehouden voor de moord op Etsuko. Hij wordt ook verdacht van de moord op twee mensen op de Brunssummerheide in Limburg.



Aangeslagen en angstig

'Ik ben aangeslagen en angstig geworden door wat er is gebeurd. Ik liep laatst door het Scheveningse Bos en toen kwam er een jonge knul uit de bosjes zetten. Ja dat mag gewoon, maar je schrikt je rot,' zegt de vrouw. Ze gaat flyers in het bos ophangen waar alle informatie over de stille tocht op staat. Mensen die mee willen lopen kunnen zaterdag 18 mei om 15.15 uur naar de zandvlakte in de Scheveningse Bosjes komen.