Rechter beslist woensdag of Thijs H. langer vast blijft zitten

Moordverdachte Thijs H. uit Den Haag moet woensdag voor de rechter-commissaris verschijnen. Die beslist of de 27-jarige verdachte langer vast blijft zitten. Thijs H. wordt verdacht van de moord op drie mensen; een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes en twee mensen op de Brunssummerheide in Limburg.

Thijs H. werd woensdagavond opgepakt in Zuid-Limburg, nadat de politie zijn foto had verspreid. De politie verdenkt hem van drie moorden. Op 4 mei werd een dode vrouw gevonden in de Scheveningse Bosjes. Ze liet daar dagelijks haar twee honden uit. Een paar dagen later werden twee mensen die hun hond uitlieten, omgebracht op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg.

De politie deed zaterdag een passantenonderzoek in de Scheveningse Bosjes. Agenten spraken met meer dan honderd mensen. 'De binnengekomen tips en de informatie vanuit het passantenonderzoek worden op dit moment door het onderzoeksteam nagetrokken', zegt het Openbaar Ministerie. Er wordt met 50 mensen aan de drie moorden gewerkt.



Aangeklopt voor hulp

Thijs H. woont in het centrum van Den Haag, maar groeide op in Zuid-Limburg. Hij studeerde aan de TU Delft. Hij was geestelijk labiel en zou bij meerdere instanties aangeklopt hebben voor hulp de afgelopen maanden.

Voor de vermoorde Haagse vrouw wordt zaterdag een stille tocht gehouden in de Scheveningse Bosjes.

LEES OOK: