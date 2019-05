Rembrandt levensgroot te zien op 7 Leidse universiteitsgebouwen

Dat heeft alles te maken met het dubbele feestje dat Leiden dit jaar viert: de Universiteit Leiden bestaat 444 jaar en daarnaast is het ook 350 jaar geleden dat de in Leiden geboren schilder overleed. Rembrandt zelf zou er best trots op geweest zijn: een ets die in werkelijkheid ongeveer zeven centimeter hoog is hangt nu levensgroot in zijn geboortestad.

En er volgen nog een paar werken. Allemaal laten ze zien hoe nauw de band is tussen Rembrandt en de Universiteit Leiden. 'We zijn jarig dit jaar’, zegt Minke Holleman van de Universiteit Leiden. ‘En dit is ons cadeau aan de stad.’

Nauwe band met universiteit

Rembrandt heeft een nauwe band met de Leidse Universiteit. In 1620 schreef hij zich op 14-jarige leeftijd in aan de Universiteit. Maar het is onduidelijk of hij ook daadwerkelijk colleges heeft gevolgd. 'Het is in ieder geval wel zo dat hij geïnspireerd is geweest door de universiteit want hij heeft bijvoorbeeld best veel mensen die aan de Leidse universiteit gestudeerd hebben geportretteerd', weet Holleman.

Zoals bijvoorbeeld Marten Soolmans en medicus Nicolaes Tulp, bekend van de anatomische les. Conservator Jef Schaeps van de Universiteitsbibliotheek heeft ongeveer honderd etsen en tekeningen van Rembrandt in beheer. Ook de ets die nu iets verderop aan de gevel hangt.



Uit de kluis

'We kijken naar een zelfportret van Rembrandt uit 1631', legt Schaeps uit nadat hij het werk uit de kluis heeft gehaald. 'Het is een vroeg zelfportret van Rembrandt van vlak voor hij naar Amsterdam ging. Het is een hele kleine ets, vermoedelijk heeft hij deze gemaakt om wat uit te proberen.'

De doeken worden de komende dagen opgehangen aan de overige zes universiteitsgebouwen. De buitenexpositie 'Uitvergroot: Rembrandt & de Universiteit Leiden' is nog februari te zien in de Leidse binnenstad.

