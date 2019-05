Van Barneveld voorbijgestreefd door Wattimena voor Nederlands World Cup-team

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen vormen dit jaar niet meer het Nederlandse team tijdens de World Cup of Darts. De Gelderlandse Jermaine Wattimena is door de PDC verkozen boven de Haagse darter Raymond van Barneveld. Het nieuwe team zal de titel gaan verdedigen, die Mighty Mike en Barney vorig jaar nog samen pakten.

'Ik heb geweldige herinneringen aan het spelen en winnen van de World Cup samen met Michael van Gerwen', schrijft Van Barneveld op Twitter. 'Maar nu is het tijd dat iemand het stokje overneemt. Ik wens Jermaine Wattimena het allerbeste.'

Dat Van Barneveld niet meer gekozen is voor het Nederlandse team is geen grote verrassing, omdat de Hagenaar niet langer de op één na hoogstgeklasseerde speler is op de wereldranglijst. Jermaine 'The Machine Gun' Wattimena staat nu op die plaats. Door een aantal goede resultaten dit jaar is hij opgeklommen naar de 24ste plaats op de wereldranglijst, acht plaatsen hoger dan Van Barneveld die op de 32ste plaats staat.



Laatste seizoen

Raymond van Barneveld veroverde vier keer namens Nederland de World Cup. In 2010 deed hij dat samen met Co Stompé en in 2014, 2017 en 2018 met Michael van Gerwen.

Barney is bezig aan zijn laatste seizoen als professioneel darter. Het wereldkampioenschap in Londen aan het einde van het jaar wordt zijn laatste toernooi.

LEES OOK: 'Dit wordt iets unieks', afscheidsevenement voor Raymond van Barneveld in Amsterdam