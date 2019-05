'Blade Runner' maakt zich op voor halve marathon over Chinese Muur: 'Het gaat lukken'

Rick mist zijn rechteronderbeen, die is in 2004 geamputeerd als gevolg van een motorongeluk. Sinds drie jaar maakt hij gebruik van een prothese die hardlopen mogelijk maakt. Samen met zijn op krukken lopende maatje Michael-Robbert Brans heeft hij onlangs besloten een bijzondere uitdaging aan te gaan.

'Een beetje uit baldadigheid', grapt Rick. 'In een opwelling heb ik samen met hem afgesproken: we gaan eens een keer wat geks doen. Toen kwam eigenlijk de Chinese Muur naar boven. We wilden dit doen voor 2020.'



Warme weersomstandigheden

Het duo neemt deel aan de Great Wall Marathon, die sinds 1999 bestaat. Zo'n 2500 mensen uit meer dan zestig landen rennen op en rondom de beroemde Chinese Muur. Opgeteld bij de warme weersomstandigheden, vergt dat een speciale voorbereiding.

Je hebt natuurlijk wel trappen, daarop hebben we ook getraind, maar niet zo'n klimaat Rick Geurtsen – deelnemer Great Wall Marathon

'Lastig', realiseert Rick zich. 'Je kunt het niet nabootsen. Je hebt natuurlijk wel trappen, daarop hebben we ook getraind, maar niet zo'n klimaat. Daarnaast heb ik met hardlopen een blesssure opgelopen. Dus de voorbereiding is niet ideaal geweest.'



Hele marathon

Hij heeft zich laten vertellen dat een halve marathon over de Chinese Muur vergelijkbaar is met een hele marathon in Nederland. 'Maar ik heb ook nog nooit een hele marathon gelopen, dus dat is wel een dingetje. Dat het zwaar gaat worden, weet ik wel zeker.'

Marloes Verdiesen van trainingscentrum 4Sport, waar hij zich in het zweet werkt, vindt het 'supergaaf' wat Rick gaat doen. 'Hij is een groot voorbeeld voor andere mensen met een beperking, een missend been of wat dan ook. Hij laat zien dat alles kan, als je maar wil. En als je maar traint, natuurlijk.'



'Verleg je grens'

Maar wat wil de IT-specialist bij KLM, zelf bereiken? 'Ik hoop mensen mee te krijgen die doen wat ik doe. Dus verleg je grens, ga bewegen en stel doelen.' En de finish bereiken - vanzelfsprekend. 'Lukt het niet helemaal hardlopend, dan moeten we maar een stukje wandelen. Maar ik ga over de finish komen.'