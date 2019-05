Parkeerproblemen in Zoetermeer: 'De mensen die hier wonen, maken zich steeds meer zorgen'

De parkeersituatie in het centrum van Zoetermeer baart veel bewoners zorgen. Leegstaande kantoren worden daar geschikt gemaakt voor bewoning, maar met de komst van die bewoners neemt ook het aantal auto's in de buurt toe. Marijke van der Meer van politieke partij Zó Zoetermeer wil dat de gemeente dit onderwerp nog voor de zomer op de agenda zet.

Een van de ontwikkelingen die zorgen baart, is de realisatie van 111 jongerenwoningen in het kantoorgebouw op het adres Europaweg 81. 'We zijn heel bang dat er behoorlijk wat auto's op straat terechtkomen, waar nu al eigenlijk geen plaats is', legt Van der Meer uit. 'De mensen die hier wonen, maken zich steeds meer zorgen. Die merken nu al dat het eigenlijk vol is en vragen zich af waar al die auto's heen moeten als er dadelijk nog meer jongerenwoningen bij komen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet op dit ogenblik...'

Daarom heeft Van der Meer het college hier vragen over gesteld. 'Ik heb namelijk het idee dat er per pand gekeken wordt', vertelt ze. 'Maar dat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat er een eind verderop in de straat óók zo'n ontwikkeling gaande is.'



Niet vergelijkbaar

Het raadslid wijst erop dat de situatie dadelijk niet te vergelijken is met de periode toen het gebouw nog als kantoor werd gebruikt. 'Als er mensen werken, staan er op de parkeerplaats vooral overdag auto's en kunnen eventuele buurtbewoners er 's avonds terecht. Die kunnen dan dus van dezelfde parkeerplaatsen gebruik maken. Maar op het moment dat je van een kantoorpand een appartementencomplex maakt, verschuift het en ontstaat een probleem. Dan staan de parkeerplaatsen overdag leeg en weet 's avonds niemand waar 'ie naartoe moet mét de auto.'

Van der Meer wil met het CDA, D66, PVV, SP en de Partij Democratie voor Zoetermeer dat de gemeenteraad dit onderwerp nog voor de zomer op de agenda zet. 'We willen dat er eens goed wordt uitpuzzeld hoeveel auto's we eigenlijk nog kwijt kunnen in het centrum. Er zijn een heleboel plannen om ook op bestaande parkeerplaatsen torenflats te bouwen. Dan vervalt er nog meer parkeerruimte. We willen dat er veel beter gekeken wordt hoeveel woningen we nu hebben in het centrum, hoeveel parkeerplaatsen daarbij horen en waar gaan we die auto's laten. Misschien moeten we op een aantal plaatsen, waar nu parkeerterreinen zijn, geen torenflats bouwen maar parkeergarages.'