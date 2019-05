De gemeente Katwijk moet ingrijpen om niet financieel in de problemen te komen. Dit blijkt uit de zogenoemde voorjaarsbestuursrapportage. Er moet in 2020 zo'n drie tot 3,8 miljoen euro gevonden worden in de begroting om die weer in balans te krijgen.

'Katwijk moet keuzes maken', benadrukt wethouder Adger van Helden van Financiën. 'Het is geen leuke boodschap, maar dit is wel het eerlijke verhaal. We hebben geld nodig voor investeringen, bijvoorbeeld voor goede schoolgebouwen. In het verleden hadden we grote reserves. Die hebben we nu niet meer. Het is dus belangrijk om een buffer te hebben waarmee we tegenvallers kunnen opvangen. Met de maatregelen die we willen nemen, zijn we goed op weg om de financiën weer op orde krijgen.'

Volgens de gemeente is de kwetsbare financiële positie van Katwijk voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat er veel geld wordt besteed aan zorg. Meer dan dat er aan vergoeding vanuit het Rijk binnenkomt. Zo heeft Katwijk gemiddeld gezien meer jongeren die jeugdhulp ontvangen.



Niemand tussen wal en schip

Het college benadrukt het belangrijk te vinden dat niemand tussen wal en schip valt. Het welzijn van inwoners staat voorop. 'Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld door minder geld aan onderhoud van gebouwen uit te geven. En door kritisch te kijken naar het takenpakket van de gemeente: welke taken moet de gemeente zelf doen? Is er een deel daarvan dat door andere partijen kan worden uitgevoerd?' Een heel pakket aan mogelijke keuzes voor 2020 en verder wordt op dit moment door het college voorbereid. In juni wordt dit pakket besproken met de gemeenteraad.

