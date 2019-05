Vrouw aan haren naar de grond getrokken tijdens mishandeling

Een 32-jarige vrouw die rustig zat te eten bij een vishandel Den Haag, is door een andere vrouw mishandeld. Vanuit het niets werd ze aan haar haren getrokken en op de grond gegooid. De verdachte is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Het slachtoffer is op woensdag 2 januari bij Vishandel Hollands Spoor aan de Stationsweg. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een vrouw die achter haar zit opstaat, langs haar loopt en iets te drinken pakt. Op de weg terug pakt ze de vrouw bij haar haren en trekt haar van de bank af.

Het slachtoffer klapt met haar hoofd op een bank en valt op de grond. De verdachte roept dat de vrouw over haar praatte en dat ze dat niet moet doen. Het slachtoffer is zich van geen kwaad bewust: ze heeft de vrouw nog nooit eerder gezien. Omstanders grijpen in en halen de twee uit elkaar. Op het moment dat de politie arriveert, is de verdachte al vertrokken.



Herkent u de vrouw?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem