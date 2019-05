Boot, buitenboordmotor en zwemvesten gestolen onder ogen van winkeleigenaar

Drie mannen hebben een boot, een buitenboordmotor en negen zwemvesten gestolen bij Van Zelst Watersport in Zoetermeer, letterlijk onder de ogen van de winkeleigenaar. Ze hebben de spullen ingeladen in een bestelbus en zijn zonder te betalen weg gereden. De verdachten zijn duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Op donderdag 18 april komen de drie mannen bij het bedrijf aan de Voorweg. Samen met de eigenaar zoeken ze de spullen uit. Alles wordt meteen in de witte bestelbus van de verdachten gelegd. 'Toen was het een kwestie van de prijs bepalen. Dat werd 3.500 euro. Ik heb ze ook nog netjes koffie gegeven', zegt Hans van Zelst.

Wat hij niet in de gaten heeft, is dat één van de verdachten de bestelbus van het terrein af rijdt en hem alvast op de weg zet. 'De ander zei dat hij even geld ging halen. Die was ook ineens foetsie. Toen de derde ook naar de weg liep, vertrouwde ik het niet meer. Ik liep er achteraan. Ineens neemt hij een spurt. De deur van de auto stond open. Hij dook erin en de auto reed vol gas weg.'



'Boos en bedroefd'

'Ik werd heel erg boos', zegt Van Zelst. 'Ik kon nog net de greep van de deur pakken. Maar je kunt net zo sterk zijn als een paard, maar je houdt een auto niet tegen. Vervelend hè? Je wordt er heel erg boos en bedroefd van. Je hoort van andermans spullen af te blijven.'

De verdachten en hun bestelbus zijn duidelijk in beeld gebracht door de bewakingscamera’s. Het kenteken van de bus is onherkenbaar gemaakt, maar is wel bekend bij de politie. Navraag bij de RDW wees uit dat de bus naar het buitenland is uitgevoerd en dat hij niet meer met dat kenteken in Nederland zou mogen rijden. De politie doet daar verder onderzoek naar.



Buit te koop aangeboden?

Het zou kunnen dat de boot van Honwave, de buitenboordmotor van Mercury en de zwemvesten ergens te koop zijn aangeboden. De politie hoort het graag als dat het geval is.



Herkent u de verdachten?

