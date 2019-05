Spelcomputers besteld op naam van argeloze Zoetermeerder

Een 49-jarige inwoner van Zoetermeer is slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Zijn account van Bol.com is gehackt en vervolgens zijn er op zijn naam twee dure spelcomputers besteld. Er zijn twee verdachten in beeld die de pakketten afhalen bij een Albert Heijn.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 14 mei. Meer zaken zijn hier vinden.

Op 14 januari verschijnt er een man aan de servicebalie van de supermarkt aan de Samanthagang in Zoetermeer. Hij komt een pakket ophalen dat op naam van de 49-jarige man staat. Hij legitimeert zich met een paspoort. Dat is mogelijk vervalst, want na controle door de medewerkster krijgt hij de doos mee.

Ruim een week later, op 23 januari, komt een andere man een pakket ophalen dat op naam van de Zoetermeerder zou staan. Hij heeft een bevestiging op zijn telefoon, maar de doos is niet aanwezig bij de winkel. De ophaler druipt af.



Account gehackt

De medewerker van Albert Heijn herkent het adres op de factuur als dat van een bekende van hem. Hij vind het vreemd dat hij het niet zelf komt ophalen en belt hem met de vraag of het klopt dat hij twee pakketten heeft besteld. De 49-jarige man weet van niets en controleert zijn Bol.com-account. Dat blijkt te zijn gehackt en is gebruikt om twee spelcomputers te bestellen.

Bij de bestelling is gebruik gemaakt van de betaalmethode Afterpay, waarbij je pas hoeft te betalen als het pakket is opgehaald. Bol.com had de tweede bestelling al geblokkeerd, omdat de eerste spelcomputer nog niet was betaald. De politie onderzoekt hoe het is gelukt om het account van het slachtoffer te hacken. De twee mannen die bij de servicebalie verschenen worden allebei gezocht als verdachten.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem