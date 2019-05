ZZ Leiden schorst Mohamed Kherrazi: 'Hier zit niemand op te wachten'

Na twee nederlagen tegen Donar uit Groingen betekent een derde verlies uitschakeling voor de ploeg van coach Rolf Franke. 'Zo'n schorsing van Kherrazi zit natuurlijk niemand op te wachten en al helemaal niet op dit moment', verzucht ZZ Leiden-voorzitter Marcel Verburg in een reactie aan Omroep West. 'Maar we konden niet anders. Mohamed had een meningsverschil met de coach over de speelwijze. Daarbij heeft hij zich op een manier uitgelaten waardoor we hem wel moesten schorsen. We hebben nu eenmaal spelregels binnen het team over hoe we ons gedragen en bovendien was het niet de eerste keer dat dit is gebeurd'.

ZZ Leiden-speler Worthy de Jong houdt nog hoop op dat het conflict voor de wedstrijd van dinsdagavond is opgelost en dat Kherazzi mee kan spelen, maar volgens Verburg is dat uitgesloten. 'We blijven bij het besluit en of hij er in een hopelijk volgende wedstrijd in de play-offs weer bij is weten we nu nog niet. Wel komt er later deze week een vervolggesprek met Mohamed,' aldus de voorzitter die daarmee ook de supportersvereniging de Blauwe Brigade niet tegemoet komt. De fans van ZZ Leiden deden een dringende oproep aan coaches, spelers en bestuur om voor het belangrijke duel met Donar tot een oplossing te komen en ervoor te zorgen dat Kherazzi speelt.

