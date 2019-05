Mental Theo en 2 Unlimited naar Scheveningse strand voor 'Celebrate the 90's'

Charlie Lownoise en Mental Theo I Foto: organisatie Live on the Beach

Charly Lownoise & Mental Theo, 2 Unlimited, Snap!, Party Animals en 2 Brothers on the 4th Floor. Grote namen komen vrijdag 6 september naar het strand van Scheveningen voor strandfestival 'Celebrate the 90’s'.

'Celebrate the 90’s' maakt onderdeel uit van het evenement 'Live on the Beach'. Eind maart maakte de organisatie al het zaterdagprogramma bekend. Dan is de Engelse band Keane een van de grote namen, samen met Van Dik Hout, Pat Smith en Suzan & Freek en Rondé.

'Met de populaire 90's-muziek is 'Celebrate the 90’s' echt een feest en daarmee een mooie aanvulling tijdens deze jubileumeditie van Live on the Beach', vertelt Arwin Touw namens de organisatie. Gastheer vrijdag is Radio 10-deejay Gerard Ekdom, zelf een fervent 90's-liefhebber. Hij zal zijn favoriete 90's-platen draaien. 'Ik kijk erg uit naar Celebrate the 90’s', laat de deejay weten. 'Zon, zee, zand, de grootste 90’s artiesten en de grootse 90’s hits. Wat wil je nog meer?' De voorverkoop voor Live on the Beach start 17 mei om 10.00 uur.