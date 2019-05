Een baan vinden in Zuid-Holland is eenvoudiger geworden

Wie op zoek is naar werk in Zuid-Holland, heeft het het afgelopen jaar makkelijker gekregen: in het eerste kwartaal van 2018 waren er voor iedere vacature nog bijna twee werklozen, vorig kwartaal waren dat er anderhalf. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig kwartaal stonden er in Zuid-Holland ruim 57.000 vacatures open, het hoogste aantal in heel Nederland. Zuid-Holland telt alleen ook veel werklozen: 86.000. Het aantal werklozen per baan ligt dan ook hoger dan het landelijk gemiddelde van ruim 1,2 personen per baan. Alleen in Groningen telt meer werklozen per baan: ongeveer twee. In Utrecht is het het makkelijkst om een baan te vinden, daar zijn zelfs meer vacatures dan werklozen.

Ook qua werkloosheidspercentage scoort Zuid-Holland niet geweldig: dit cijfer ligt in onze provincie op 4,4 procent, landelijk op 3,7 procent. Wel is de werkloosheid vorig jaar teruggelopen: begin 2018 zat nog 4,8 procent van de beroepsbevolking in Zuid-Holland zonder baan.



Wanverhouding vraag en aanbod

Dat in Zuid-Holland zo veel werk is, maar toch zo'n relatief hoge werkloosheid, kan volgens het CBS mede worden verklaard door een wanverhouding tussen vraag en aanbod: werklozen zoeken ander werk dan in de vacatures wordt aangeboden, en vice versa.

