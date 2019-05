ADO Den Haag treedt woensdag in de laatste speelronde van de Eredivisie aan tegen Willem II met twee opdrachten. Winnen om in het linkerrijtje te eindigen plus winnen met zoveel mogelijk doelpunten verschil om kans te houden op play-offs om Europees voetbal. Dan moet Groningen verliezen van Emmen er ADO een doelpuntenverschil van acht goed maken.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Als je veertien punten uit zeven wedstrijden haalt, kijkend naar ons schema, dan moet je je hoed afnemen voor de prestatie. We gaan vol voor het linkerrijtje met de hoop op een wonder. Als speler van FC Utrecht heb ik zo’n wonder ooit meegemaakt.'

'In mijn laatste seizoen als voetballer speelde wij in de laatste speelronde nog voor Europees voetbal. Onze uitgangspositie was niet rooskleurig en niemand gaf een stuiver voor Europees voetbal in Utrecht. Wij moesten winnen met ruime cijfers van Groningen. Dat deden wij met 6-0. Vitesse moest punten laten liggen tegen het al gedegradeerde De Graafschap. Dat werd 2-2. Toen ging ik ‘s avonds door de Utrechtse grachten met 60.000 man op de kade. Het kan wel.’

‘Als we morgen winnen geef ik het seizoen een 7-. Ik heb wedstrijden gezien die ik een 4 zou geven. De laatste weken stonden we er en dan zou ik wedstrijden soms een 8 geven.’

Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag kan in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen niet beschikken over John Goossens. De middenvelder viel in De Kuip geblesseerd uit. Daardoor zakt Lex Immers een linie terug en start Tomas Necid in de spits.

Uitgelicht:

ADO Den Haag heeft al meer dan 10 jaar niet meer in eigen huis verloren van Willem II, dat op 15 november 2008 (0-1) voor het laatst op Haagse bodem won. Vorig seizoen won de Haagse club met 2-1 door een late goal van Nasser El Khayati.

Volg ADO Den Haag – Willem II live:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Willem II is woensdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 19.25 uur doet verslaggever Jim van der Deijl en co-commentator Sjaak Polak verslag van de wedstrijd. Ook via onze social mediakanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkeling in het Cars Jeans Stadion.

LEES OOK: ADO-supporters zingen 'ouwe lul' Van Persie toe: 'Mijn humor'