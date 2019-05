Formule 1-race trekt fans naar Noordwijk: 'We hebben veel te bieden'

Wie via Booking.com probeert om in de weekenden van mei 2020 een kamer te boeken in Hotel van Oranje, krijgt nul op het rekest: kamers zijn niet meer beschikbaar via de bookingssite. Volgens een salesmedewerker van het hotel zijn er nog wel kamers beschikbaar, maar totdat de precieze datum van de Grand Prix bekend is, is de mogelijkheid tot reserveren bevroren.

De reden hiervoor is dat Hotel van Oranje op basis van de vraag andere, hogere prijzen wil bepalen. Dat is helemaal niet zo uitzonderlijk, vertelt de medewerker. 'Bij het Bloemencorso doen we ieder jaar hetzelfde.'



Om tafel met organisator

Op straat zijn de meningen verdeeld. Ook de wethouder weet dat er veel te gebeuren staat. 'Het betekent iets voor onze wegen, het openbaar vervoer en de fietspaden. Dus ik verwacht dat we daarvoor met de organisator en met Zandvoort om tafel kunnen, zodat we tot goede oplossingen kunnen komen', zegt Roberto ter Hark (VVD).

Hij ziet echter ook veel kansen. 'We hebben een groot scala aan overnachtingsmogelijkheden, van hotels tot pensions, campings en bungalowparken. Maar daarnaast heeft Noordwijk als buurman van Zandvoort ook heel veel anders te bieden. Dus ik hoop dat mensen hier ook zullen komen voor ons winkelaanbod, de mooie voorzieningen en de mooie natuur.'



Fietsroute of over strand lopen

En voor de file hatende F1-fans is er volgens wethouder Ter Hark een alternatief. 'De fietsroute is fantastisch. Je kunt heel mooi naar Zandvoort fietsen. Een uurtje ongeveer, met een elektrische fiets misschien wel korter. En voor echte sportievelingen onder ons kun je ook over het strand lopen. Daar is net een heel mooi natuurreservaat geopend. Dan kun je zowel van de natuur als de Grand Prix genieten.'