Gesprekken langer verblijf Goossens bij ADO verlopen 'stroef': ‘We liggen ver uit elkaar’

Het seizoen zit er voor ADO Den Haag-speler John Goossens op. De middenvelder mist vanwege een blessure de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II. Daarnaast beschikt hij over een aflopend contract en dus was Feyenoord-uit mogelijk zijn laatste wedstrijd in het ADO-shirt. ‘De gesprekken verlopen stroef. Vraag en aanbod ligt vrij ver uit elkaar’, aldus Goossens.

‘Ik heb mijn kastje met persoonlijke spullen al leeggehaald, want woensdag speel ik niet. Dat zijn wel momenten dat je gaat denken. Ook net langs het trainingsveld dacht ik: ‘ik heb mijn laatste training al gehad’. Dat is een apart gevoel’ bekent Goossens, die in het afgelopen seizoen tot 21 optredens en één doelpunt kwam.

‘Hoe het met de contractonderhandelingen verloopt? Het verloopt behoorlijk stroef. Vraag en aanbod ligt vrij ver uit elkaar. Onoverbrugbaar? Op dit moment wel denk ik. Nogmaals, ik zou er heel graag uit willen komen, die insteek heb ik ook altijd gehad. Alleen ben ik wel op een punt gekomen dat ik besef dat ik verder moet gaan kijken’ vervolgt de oud-speler van onder andere Feyenoord en NEC.



Waardering

‘Ik heb de laatste periode veel gespeeld en ook voldoende gespeeld. Het is een dubbel gevoel, maar het is een moment om verder te kijken. Mijn management spreekt op dit moment ook met andere clubs’, vervolgt Goossens.

'Wat ik wil? Een stukje waardering. Lengte van het contract maak ik mij niet zo druk om. Maar ik neem wel een bepaalde positie in de selectie in en in de aanbieding die ik gekregen heb mis ik die waardering, zo simpel is het’, aldus Goossens die zegt waardering in financiën en rol in de ploeg te missen. ‘Dat gaat samen. ‘Belangrijke spelers die hebben altijd een bepaald salaris en dat mis ik op dit moment.’

ADO Den Haag trok Goossens anderhalf jaar geleden transfervrij aan. De middenvelder kwam over van het Amerikaanse Chicago Fire en kon in de eerste periode wegens een blessure niet spelen. Daarnaast werd hij ook niet speelgerechtigd verklaard door de KNVB. De Haagse club laat weten dat Goossens een aanbieding op zak heeft, maar dat er nog geen akkoord bereikt is.