Minister vindt twee protestant-christelijke scholen rond Hazerswoude meer dan genoeg

Alleen de Raad van State kan er nog voor zorgen dat schoolstichting De Filosoof een nieuwe protestant-christelijke (PC) basisschool in Hazerswoude-Rijndijk kan openen. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM), Arie Slob, ziet de komst van de school niet zitten. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Volgens Kees Hoogervorst van De Filosoof past de minister de schoolstichtingregels veel te strikt toe. Hij hoopt dat de Raad de minister opdraagt alsnog geld voor de nieuwe basisschool vrij te maken, zodat ze zo snel mogelijk van start kunnen gaan.

De minister vindt evenwel dat er in leerlingengebied rond Koudekerk en Hazerswoude al voldoende aanbod in PC-basisonderwijs is: namelijk PC-school De Rank in Koudekerk en de Johannes Postschool in Hazerswoude-Dorp. Die scholen hebben ruimte voor maximaal 508 leerlingen. Bij de Johannes Post staan al zes lokalen leeg en daar zitten maar 108 leerlingen. De minister gaat het om de maximale invulling van de twee bestaande scholen.



Oogkleppen

Hoogervorst van De Filosoof vroeg tijdens de rechtszitting aan de Raad van State om verder te kijken dan de oogkleppen die de minister in deze schoolstrijd op heeft. Volgens hem biedt De Filosoof een vernieuwend onderwijs-, zorg- en kinderopvangtotaalpakket aan, waar grote behoefte aan is. De Filosoof mikt op ruim 200 leerlingen en dat zou meer dan voldoende zijn voor een levensvatbare school.

Volgens Hoogervorst moet de minister naar het werkelijke aantal leerlingen op de Johannes Post en De Rank kijken en niet naar het aantal potentiële leerlingen voor de school. Verder vindt Hoogervoorst dat de nieuwe protestant-christelijke school in Hazerswoude-Rijndijk op voldoende afstand van de andere twee scholen komt te liggen.



Streng

De Raad van State gaat uitzoeken of de onderwijsminister de zogenoemde schoolstichtingsregels niet al te streng heeft toegepast en of er door het vernieuwende onderwijsconcept alsnog ruimte is voor een nieuwe school in het Groene Hart. De uitspraak volgt binnen enkele weken.

