Vrouwen uit isolement gehaald met opgeknapte fietsen: 'Belangrijk om boodschappen te doen'

Leren fietsen. Daarvoor is onder vrouwen met een migratieachtergrond al jaren behoorlijk wat animo, bijvoorbeeld in Den Haag. Maar zodra de lessen voorbij zijn, versloft de opgedane kennis, omdat veel van die vrouwen geen eigen fiets hebben. Daar wordt in Moerwijk nu iets aan gedaan.

Niet opgehaalde 'weesfietsen' krijgen een tweede leven, dankzij een samenwerking tussen de gemeente Den Haag en werkgelegenheidsproject Made in Moerwijk. 'Het is ontstaan doordat wij mensen hebben die graag een vak willen leren, zoals fietsenmaker', vertelt Peter Verstappen van Made in Moerwijk. 'Wij kunnen wel fietsen gaan maken, maar het is wel handig dat ze een goede bestemming krijgen.'

'Ik vind het heel handig', zegt Ali Ouai, nu nog leerling-fietsmaker. 'Ik wil later fietsmaker worden. Nu kan ik ook gelijk iets betekenen voor mensen in de buurt.' De uit Soedan afkomstige Hajat Mohamed krijgt na haar les een opgeknapte fiets cadeau. En daar is ze heel blij mee. 'Het is belangrijk voor mij om boodschappen te kunnen doen. En ik kan nu op de fiets naar school.'



'Meer hoofddoekjes op de fiets'

Aicha El Kadiri van zorgcoöperatie Aishel geeft fietslessen. Volgens haar is het van groot belang dat deze vrouwen uit hun isolement komen. 'Omdat ze soms geen tramkaart kunnen bekostigen. Fietsen zou dan wel heel handig zijn. Zelf ben ik op de fiets geboren. Ik vind het leuk om - laat ik het zo zeggen - meer hoofddoekjes op de fiets te zien.'

