Brons voor Afrodite Zegers en Lobke Berkhout op EK zeilen

De Haagse 470-zeilster Afrodite Zegers-Kyranakou en Lobke Berkhout hebben brons gehaald bij het EK in San Remo. Het duo eindigde als vierde in de finale en klom in de eindstand naar de derde plaats. De Europese titel ging naar Camille Lecointre en Aloise Retornaz uit Frankrijk.

Zegers en Berkhout voldoen met het brons meteen ook aan de nationale eis van sportkoepel NOC*NSF voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Bij het WK in augustus in Japan moet het duo met een plek in de top-6 een startplek voor Nederland voor de Zomerspelen zekerstellen.

Een dag eerder hadden Zegers en Berkhout de interne selectieprocedure gewonnen van Mandy Mulder uit Poeldijk en Anneloes van Veen uit Naaldwijk. Die wisten zich niet te plaatsen voor de medalrace en kunnen zich daardoor niet meer kwalificeren voor de Spelen.



'Brons als beloning'

Volgens Berkhout was de spanning vrij groot geweest. 'Dat vooral gezien onze geschiedenis met medalraces. Maar volgens mij hebben we het goed gedaan, onder best wel moeilijke omstandigheden. En dan brons als beloning! Nadat we de interne selectie voor Tokio hadden gewonnen kon het voor ons eigenlijk al niet meer stuk, maar we wilden toch heel graag het podium halen. Mooi dat het is gelukt.'

'Nog één stap', vervolgde Berkhout. Bij de wereldtitelstrijd in Enoshima kunnen zes landen, die zich nog niet eerder verzekerden van een startbewijs, zich kwalificeren. 'Maar eerst gaan we dit mooie succes even vieren. We zijn trots. Op onszelf en onze coach.' Zegers: 'Voor ons is alles één hier. Nominatie NOC*NSF, interne selectie gewonnen, echt fantastisch.'